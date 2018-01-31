10:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Оргкомитет Игр на церемонии открытия раздаст зрителям спецнабор для холодной погоды


Оргкомитет Олимпийских игр-2018 на церемонии открытия раздаст зрителям специальный набор для холодной погоды. Также оргкомитет намерен выпустить специальный проморолик, в котором объяснит зрителям, которые придут на стадион на церемонию открытия, как подготовиться к холодной погоде

"Мы готовы к холодной погоде. Зрителям предоставят специальный набор: одеяла, маленькие грелки для рук. Плюс мы намерены поставить дополнительные щиты по защите от ветра", - приводят "РИА Новости" сообщение  Оргкомитета Игр.

Напомним, что церемония открытия Игр-2018 пройдет 9 февраля на открытом стадионе.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180131/1131828906.html

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