Оргкомитет Игр на церемонии открытия раздаст зрителям спецнабор для холодной погоды

Оргкомитет Олимпийских игр-2018 на церемонии открытия раздаст зрителям специальный набор для холодной погоды. Также оргкомитет намерен выпустить специальный проморолик, в котором объяснит зрителям, которые придут на стадион на церемонию открытия, как подготовиться к холодной погоде

"Мы готовы к холодной погоде. Зрителям предоставят специальный набор: одеяла, маленькие грелки для рук. Плюс мы намерены поставить дополнительные щиты по защите от ветра", - приводят "РИА Новости" сообщение Оргкомитета Игр.

Напомним, что церемония открытия Игр-2018 пройдет 9 февраля на открытом стадионе.