Оргкомитет Игр-2018 усилит охрану допинг-контроля для исключения внешних факторов

Генеральный секретарь Олимпиады-2018 Е Хен Гу сообщил, что оргкомитет Игр намерен усилить охрану объектов допинг-контроля. Ранее независимый эксперт Ричард Макларен представил доклад, в котором, в частности, содержались обвинения в адрес российского спорта по части манипуляций с допинг-пробами спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

– Пока никаких проблем с организацией допинг-контроля на тестовых соревнованиях у нас не было, – цитирует "Р-Спорт" Е Хен Гу. – МОК и ВАДА уделяют большое внимание антидопинговой программе и защите "чистых" спортсменов. Наша специальная группа всегда на связи с соответствующей группой по этому вопросу, по организации допинг-контроля, по обучению персонала, работающего на объектах допинг-контроля. Также мы уделим особое внимание обеспечению охраны вокруг объектов допинг-контроля, чтобы исключить возможность влияния каких-либо внешних факторов.

Все допинг-пробы будут анализироваться на территории Южной Кореи в лаборатории, которая была аккредитована ВАДА в 1999 году. Так что мы ведем большую работу в этом направлении, плотно сотрудничаем с МОК и ВАДА.