Оргкомитет Игр-2018 потратит свыше 2,7 миллиона долларов для устранения транспортных проблем

Глава транспортного бюро оргкомитета Олимпиады 2018 года Кан Хи Ап сказал, что на решение транспортных проблем во время соревнований будет дополнительно потрачено 2,77 миллиона долларов. По его словам, организаторы Игр сделают все, чтобы гости и участники остались довольны.

- Мы тщательно подготовили транспортную систему к Олимпиаде, но при реализации планов возникли некоторые сложности, - цитирует Reuters Кан Хи Апа. - Мы были весьма ограничены в ресурсах. Помимо этого, в горных районах Пхенчхана не достает транспортной инфраструктуры. Нам пришлось иметь дело со всеми этими факторами.

Мы сделаем вс, чтобы наши клиенты были довольны. В числе прочего, мы значительно увеличим расходы на транспортную систему (речь идет о найме новых водителей и запуске дополнительных автобусов. - Прим. "СЭ").

Ранее представитель Оргкомитета Игр-2018 Сон Пэк Ю принес извинения журналистам и гостям соревнований, которые 11 февраля были вынуждены пешком возвращаться с соревнований по санному спорту. Транспортное сообщение между олимпийскими объектами было нарушено из-за сильного снегопада, который сопровождался шквальным ветром.