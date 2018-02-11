Организаторы Олимпиады убрали все российские флаги с официального сайта Игр

Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр.
– Фотографии спортсменов с российским флагом были загружены еще до решения Международного олимпийского комитета (МОК) о нейтральном статусе российских спортсменов. Сейчас мы все исправили, – приводит RT сообщение организаторов.
Несмотря на заявление, российские фристайлистки были внесены в официальный протокол соревнований Олимпиады под флагом России. На данный момент организаторы изменили российский триколор на олимпийский флаг.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/479839-organizatory-flagi-rossii-ofsait