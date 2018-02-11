14:57 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Организаторы Олимпиады убрали все российские флаги с официального сайта Игр


Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр.

– Фотографии спортсменов с российским флагом были загружены еще до решения Международного олимпийского комитета (МОК) о нейтральном статусе российских спортсменов. Сейчас мы все исправили, – приводит RT сообщение организаторов.

Несмотря на заявление, российские фристайлистки были внесены в официальный протокол соревнований Олимпиады под флагом России. На данный момент организаторы изменили российский триколор на олимпийский флаг.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/479839-organizatory-flagi-rossii-ofsait

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