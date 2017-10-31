Организаторы Олимпиады-2018 рассчитывают получить прибыль Игр в Пхенчхане

Генеральный секретарь Олимпиады 2018 года Е Хен Гу отметил, что организаторы Игр в Пхенчхане надеются получить от проведения соревнований прибыль или как минимум не уйти в убыток. По его словам, одним из факторов, которые в первую очередь учитывались организаторами при подготовке к Олимпиаде-2018, была экономика.

- Ставилась задача обеспечить максимальный эффект при относительно небольшом бюджете, поэтому мы стремимся к тому, чтобы расходы как минимум соответствовали доходам, - цитирует ТАСС Е Хен Гу. - В настоящее время сложно сказать, принесет ли Олимпиада прибыль, но мы прилагаем для этого все усилия.

Ранее мы столкнулись с рядом проблем в области экономики и безопасности, которые, как мы опасались, могли отвлечь людей от Олимпиады. Но сейчас ситуация изменилась. Граждане проявляют огромный интерес к Играм, мы ожидаем, что он продолжит расти по мере продвижения по стране эстафеты олимпийского огня.

Е Хен Гу также проинформировал, что организаторы поставили задачу реализовать 1,07 миллиона билетов на соревнования, причем примерно 70 процентов продаж будут осуществлены в Корее, 30 процентов - за рубежом. На данный момент на Олимпиаду уже выкуплено 341 тысяч билетов (31,9 процента), на Паралимпиаду - 9,4 тысяч (4,3 процента).