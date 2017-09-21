Организаторы Олимпиады-2018 представили медали турнира

Организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане представили медали, которые будут вручены победителям и призерам турнира. Сообщается, что в основу дизайна легли мотивы национальной культуры Кореи.
На поверхности медалей изображены диагональные линии, которые символизируют историю Олимпиады и стремление участников к победе. Ленты наград выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей. Каждая медаль будет храниться в деревянном футляре, дизайн которого вдохновлен корейской архитектурой и символизирует большое количество построек из дерева в стране.
Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
#2018평창 동계올림픽대회 #메달 실물 근접 사진 모음.jpg– PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 21 сентября 2017 г.
Take a closer look at the #PyeongChang2018 Olympic #medals.#Hangul #Koreanalphabet #passion pic.twitter.com/2SZiXTeesP