Организаторы Олимпиады-2018 представили медали турнира

Организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане представили медали, которые будут вручены победителям и призерам турнира. Сообщается, что в основу дизайна легли мотивы национальной культуры Кореи.

На поверхности медалей изображены диагональные линии, которые символизируют историю Олимпиады и стремление участников к победе. Ленты наград выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей. Каждая медаль будет храниться в деревянном футляре, дизайн которого вдохновлен корейской архитектурой и символизирует большое количество построек из дерева в стране.

Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.