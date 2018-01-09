Определился знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Казахстана Серик Жарасбаев сообщил, что знаменосцем сборной на Олимпийских играх-2018 будет шорт-трекист Абзал Ажигалиев. Жарасбаев также уверен, что это достаточно подходящая кандидатура для того, чтобы нести знамя страны на Играх.

— Наши спортсмены планируют завоевать свыше 50 лицензий в 9 видах спорта, - цитирует Sports.kz Жарасбаева. - В данное время у нас завоевано нашими спортсменами 33 лицензии по 4 видам спорта: 10 в биатлоне, 10 в шорт-треке, 3 в фигурном катании и 10 в конькобежном виде спорта. Мы планируем принять участие в 9 видах спорта. Это прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл. Вместе с тем, можно отметить Дмитрия Рейхерда во фристайле-могуле, Юлии Галышевой. Наши девушки и биатлонисты хорошо выступают. Хотелось бы особо остановиться на наших ребятах из сборной команды по шорт-треку. Они участвовали во всех лицензионных этапах кубка мира, показали достаточно хороший результат, завоевали 10 лицензий.

Знаменосцем у нас планируется, что будет спортсмен из шорт-трека Абзал Ажигалиев. Это наш шорт-трекист, который в сборной Казахстана уже много лет. Мы надеемся и уверены в том, что это достаточно подходящая кандидатура для того, чтобы нести наше знамя на Олимпийских играх.