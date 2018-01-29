Онлайн тренировки хоккейной сборной России - в соцсетях и на сайте "СЭ"

Сегодня в 16.30 по московскому времени сборная России проведет открытую тренировку. Команда Олега Знарка продолжает подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане, где ее соперниками на групповом этапе будут сборные Словакии, Словении и США. "СЭ" будет следить за тренировкой в режиме онлайн.

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