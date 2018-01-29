15:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Онлайн тренировки хоккейной сборной России - в соцсетях и на сайте "СЭ"

1

Сегодня в 16.30 по московскому времени сборная России проведет открытую тренировку. Команда Олега Знарка продолжает подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане, где ее соперниками на групповом этапе будут сборные Словакии, Словении и США. "СЭ" будет следить за тренировкой в режиме онлайн.

На наших официальных страницах в Инстаграме и Фейсбуке будут прямые эфиры с тренировки сборной России, а в нашем специальном хоккейном Твиттере - фото и видео. Кроме того, на сайте "СЭ" вас ждет большой онлайн. Подписывайтесь на нас в соцсетях и следите за тренировкой сборной России вместе с "СЭ".

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

rotkiv04

какая сборная России, Это нейтралы под белым флагом

15:40