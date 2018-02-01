Оливье Ниггли: "Уведомили все лаборатории по поводу возвращения к старым пробиркам"

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли выступил с обращением в связи с рекомендацией для МОК экстренно вернуться к пробиркам Berlinger старого поколения. Ранее ВАДА рекомендовало МОК на Олимпиаде в Пхенчхане использовать пробирки образца 2016 года, так как пробирки нового поколения, созданные специально для Олимпиады в Пхенчхане, оказались крайне уязвимы.

- Мы написали всем аккредитованным лабораториям по всему миру, чтобы ввести их в курс дела, - цитирует Ниггли официальный сайт ВАДА. – Продолжим собирать информацию и будем искать пути решения, чтобы соблюсти целостность процесса. В компании Berlinger уже согласились перезапустить выпуск модели 2016 года, а также продолжить исследования в этом направлении.

Пока же, до следующего уведомления, ВАДА попросила использовать более раннюю модель пробирок (BEREG-KIT), если это возможно. Те лаборатории, в которых есть только пробирки нового поколения (BEREG-KIT Geneva), не должны прекращать тестирование. Однако они должны использовать эти пробирки лишь в краткосрочной перспективе, пока не будут получены пробирки старого поколения.

Мы проинформировали все ВАДА аккредитованные лаборатории о временном усилении протокола по проверке пробирок. Эти меры приняты для того, чтобы спортсмены были уверены в анти-допинговой системе.

Хочу отметить усилия всех вовлеченных сторон, включая лаборатории, всех членов и компанию Berlinger, которые отреагировали быстро и профессионально, чтобы решить эту сложную проблему.