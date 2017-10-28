Олимпийский саммит поддержал намерение МОК решить вопрос участия россиян в Играх-2018 в декабре

Олимпийский саммит поддержал намерение исполкома МОК решить вопрос участия россиян в Играх-2018 в декабре, сообщает официальный сайт организации.

В декабре 2016 года МОК объявил, что открыл дисцилинарные дела в отношении 28 российских участников Игр в Сочи. Были созданы две комиссии по изучению ситуации с возможными нарушениями антидопинговых правил. Комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян, а комиссия Самуэля Шмида проверяет информацию о причастности Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

В сентябре в связи с допинговыми скандалами национальные антидопинговые агентства 29 стран призвали МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане и допустить туда только отдельных спортсменов в нейтральном статусе.

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