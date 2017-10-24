Олимпийский огонь зажжен в Греции

В Греции состоялась торжественная церемония зажжения олимпийского огня. По традиции ритуал состоялся у храма Зевса на греческом полуострове Пелопоннес.

В течение недели до 31 октября будет проходить традиционная эстафета олимпийского огня по территории Греции. Символ Олимпийских игр преодолеет 2129 километров и прибудет в афинский Акрополь 30 октября. За восемь дней в Греции огонь пронесут 505 факелоносцев, а в 20 муниципалитетах страны будет организовано 36 церемоний приветствия.

Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхенчхане пройдет 31 октября в Афинах. 1 ноября, за 100 дней до начала Олимпиады-2018, он окажется в Пхенчхане. 7500 факелоносцев пронесут огонь по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам. 9 февраля олимпийский огонь будет доставлен на стадион. Маршрут эстафеты составит 2018 килиметров.