Олимпийский чемпион Френцель понесет флаг сборной Германии на открытии Игр-2018

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном двоеборье Эрик Френцель будет знаменосцем сборной Германии на церемонии открытия Олимпиады-2018, сообщает пресс-служба Олимпийской спортивной конфедерации Германии. В голосовании по выбору знаменосца он опередил хоккеиста Кристиана Эрхоффа, саночницу Натали Гайзенбергер, горнолыжницу Викторию Ребенсбург и пятикратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту 45-летнюю Клаудию Пехштайн.

Всего в составе сборной Германии на Игры поехали 153 спортсмена.

Напомним, Олимпиада-2018 состоится с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Церемония открытия пройдет завтра, 9 февраля.