Олимпийский чемпион 1972 года: "Не понимаю, почему "чистые" атлеты из России не могут выступать под своим флагом"

Один из проектировщиков горнолыжной трассы на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, олимпийский чемпион 1972 года Бернард Русси считает, что российские спортсмены должны выступать под своим флагом. По его словам, услышать гимн своей страны на олимпийском пьедестале – самый волшебный момент карьеры любого спортсмена.

– "Чистые" российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, – цитирует Blick слова Русси. – Я не понимаю, почему они не смогут выступить под своим флагом и не услышат национальный гимн в самый волшебный момент своей спортивной карьеры. Невиновные должны иметь на это право.