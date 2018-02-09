"Олимпийские спортсмены из России" призвали болельщиков поддержать их

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с обращением к болельщикам с просьбой поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. ОКР представил видеоролик, в котором члены команды "Олимпийские спортсмены из России" призывают в сложный период отечественного спорта поддерживать их и болеть за них всех душой.

Дорогие болельщики! Это обращение адресовано именно ВАМ! Пожалуйста, посмотрите и передайте своим близким и друзьям! Важна поддержка каждого из вас ❤️ https://t.co/csQTuh0KhD pic.twitter.com/YWaptoydCz – Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2018 г.

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