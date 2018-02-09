13:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

"Олимпийские спортсмены из России" призвали болельщиков поддержать их

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Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с обращением к болельщикам с просьбой поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. ОКР представил видеоролик, в котором члены команды "Олимпийские спортсмены из России" призывают в сложный период отечественного спорта поддерживать их и болеть за них всех душой.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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maxsus2000

у на бойкот и смотреть не будем , и не поддерживать

15:59

Mao11

Я не буду поддерживать меркантильных предателей моей страны которые просто плюнули на всех ради своих заработков, никакого отношения не имеющих к России! Жили без побед на ОИ и не помрём если бы их и двадцать лет не было, а те кто считает, что ради денег и своего имечка в истории можно насрать на флаг и герб и в этом смысле на весь российский народ, флаги МОК и ВАДА им в руки, при чём в обе.

15:30

shur

dv2205 Смотрите сами это фуфло________________ Не нравится - не смотри

15:02

Drek

Это весёлая группа СЕРЫХ мышей....а отнюдь не наша команда.

14:57

dv2205

Смотрите сами это фуфло

14:49

Drek

Поддержим вас всей душой, если ВЫ не смалодушничаете на параде открытия.До момента истины осталось не более часа. А вот мы и посмотрим болеть за вас , любить и уважать, независимо от конечного результата.Но если ВЫ пройдете перед трибуной с Бахом, как пленные немцы по Москве, то увы,никакой поддержки от более чем 70% россиян , не дождётесь. Именно столько НАС выступило за отказ от участия в данном спортивном фарсе. А норгов надо обязать ходить по деревне в противогазах, чтобы не дай Бог, своими тяжелыми недугами не заразить нормальных спортсменов.

14:32