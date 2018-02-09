"Олимпийские спортсмены из России" призвали болельщиков поддержать их

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с обращением к болельщикам с просьбой поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. ОКР представил видеоролик, в котором члены команды "Олимпийские спортсмены из России" призывают в сложный период отечественного спорта поддерживать их и болеть за них всех душой.
Дорогие болельщики! Это обращение адресовано именно ВАМ! Пожалуйста, посмотрите и передайте своим близким и друзьям! Важна поддержка каждого из вас ❤️ https://t.co/csQTuh0KhD pic.twitter.com/YWaptoydCz– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2018 г.
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
maxsus2000
у на бойкот и смотреть не будем , и не поддерживать
15:59
Mao11
Я не буду поддерживать меркантильных предателей моей страны которые просто плюнули на всех ради своих заработков, никакого отношения не имеющих к России! Жили без побед на ОИ и не помрём если бы их и двадцать лет не было, а те кто считает, что ради денег и своего имечка в истории можно насрать на флаг и герб и в этом смысле на весь российский народ, флаги МОК и ВАДА им в руки, при чём в обе.
15:30
shur
dv2205 Смотрите сами это фуфло________________ Не нравится - не смотри
15:02
Drek
Это весёлая группа СЕРЫХ мышей....а отнюдь не наша команда.
14:57
dv2205
Смотрите сами это фуфло
14:49
Drek
Поддержим вас всей душой, если ВЫ не смалодушничаете на параде открытия.До момента истины осталось не более часа. А вот мы и посмотрим болеть за вас , любить и уважать, независимо от конечного результата.Но если ВЫ пройдете перед трибуной с Бахом, как пленные немцы по Москве, то увы,никакой поддержки от более чем 70% россиян , не дождётесь. Именно столько НАС выступило за отказ от участия в данном спортивном фарсе. А норгов надо обязать ходить по деревне в противогазах, чтобы не дай Бог, своими тяжелыми недугами не заразить нормальных спортсменов.
14:32