Олимпийские чемпионы-2018 получат по 4 миллиона рублей

Сумма призовых для медалистов Олимпиады-2018, выделяемая правительством России, не изменится, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Павла Колобкова. Победители получат четыре миллиона рублей, серебряные призеры - 2,5 миллиона, бронзовые - 1,7 миллиона. Такая же сумма выделялась призерам Игр-2016 в Рио.

- Спортсмены, ставшие медалистами Олимпиады, получили премии не только от государства, но и от фонда поддержки олимпийцев, от регионов, от своих федераций, - сказал Колобков. - Названные мною цифры - это деньги, которые они получают по распоряжению правительства. Иногда премиальные от федерации гораздо выше.

По словам Колобкова, поездка российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхан не превысит 100 миллионов рублей.

- Эта цифра небольшая, точно не могу сказать, но она может быть до 100 миллионов рублей, - сказал министр. - Согласно хартии МОК, это расходы непосредственно национального олимпийского комитета. Это не расходы Минспорта, не расходы государства. Мы вместе с федерациями в течение четырех лет готовим команды к участию в Олимпиаде, а комитет создает все условия для ее выступления на Играх.