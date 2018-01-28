13:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Олимпиада в Пхенчхане побьет рекорд Игр в Сочи по количеству спортсменов

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Олимпийские игры в Пхенчхане побьют рекорд Игр в Сочи по количеству участников, информирует koreaherald.com. В 2014 голу был установлен рекорд – в Сочи тогда выступили 2800 спортсменов из 88 стран мира. В Корее ожидается около 3000 спортсменов из 95 стран. Точное число станет известно 29 января, когда завершится регистрация всех спортсменов. Напомним, что сборная России выступит в Пхенчхане в очень усеченном составе из-за дисквалификаций.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

а если бы всех россиян отстранили, то рекорда бы не было.

14:41

жек

Что весь пендостан поедет?

14:30

dmitriy_u_o_71

какого хрена какие-то хохляки читают нашу газету

14:29

Slim Taller

Настоящий праздник спорта! А злобные ватники грызут свои телогрейки,проклиная весь мир.

14:00

Волейболюга

Сначала пусть побьёт. Неинтересно...

13:54