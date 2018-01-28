Олимпиада в Пхенчхане побьет рекорд Игр в Сочи по количеству спортсменов

Олимпийские игры в Пхенчхане побьют рекорд Игр в Сочи по количеству участников, информирует koreaherald.com. В 2014 голу был установлен рекорд – в Сочи тогда выступили 2800 спортсменов из 88 стран мира. В Корее ожидается около 3000 спортсменов из 95 стран. Точное число станет известно 29 января, когда завершится регистрация всех спортсменов. Напомним, что сборная России выступит в Пхенчхане в очень усеченном составе из-за дисквалификаций.
shpasic
а если бы всех россиян отстранили, то рекорда бы не было.
14:41
жек
Что весь пендостан поедет?
14:30
dmitriy_u_o_71
какого хрена какие-то хохляки читают нашу газету
14:29
Slim Taller
Настоящий праздник спорта! А злобные ватники грызут свои телогрейки,проклиная весь мир.
14:00
Волейболюга
Сначала пусть побьёт. Неинтересно...
13:54