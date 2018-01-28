Олимпиада в Пхенчхане побьет рекорд Игр в Сочи по количеству спортсменов

Олимпийские игры в Пхенчхане побьют рекорд Игр в Сочи по количеству участников, информирует koreaherald.com. В 2014 голу был установлен рекорд – в Сочи тогда выступили 2800 спортсменов из 88 стран мира. В Корее ожидается около 3000 спортсменов из 95 стран. Точное число станет известно 29 января, когда завершится регистрация всех спортсменов. Напомним, что сборная России выступит в Пхенчхане в очень усеченном составе из-за дисквалификаций.