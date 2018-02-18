Олимпиада-2018 повторила рекорд Турина-2006 по количеству стран, завоевавших медали

Украина стала 26-й страной, спортсменам которой удалось завоевать медаль на Олимпиаде-2018. Золото команде принес фристайлист Александр Абраменко в акробатике.

Тем самым соревнования в Пхенчхане-2018 повторили рекорд Игр 2006 года в Турине по количеству стран с медалями. На Олимпиаде-2018 награды завоевали представители Норвегии, Германии, Голландии, Канады, США, Швеции, Австрии, Франции, Кореи, Японии, Швейцарии, Италии, Чехии, Словакии, Белоруссии, Великобритании, Польши, Украины, Китая, России, Австралии, Словении, Финляндии, Испании, Казахстана и Лихтенштейна.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018