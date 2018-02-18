Олимпиада-2018. 18 февраля. Результаты и медали дня

09.15. Мужчины. Эстафета. 4х10 км
1. Норвегия (Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо) - 1:33.04,9
2. РОССИЯ (Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Денис СПИЦОВ) - отставание 9,4
3. Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Клеман Парис, Адриен Бакшайдер) - 36,9
4. Финляндия (Пертту Хюваринен, Иво Нисканен, Матти Хейккинен, Лари Лехтонен) - 1.40,5
5. Швеция (Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Маркус Хельнер, Калле Хальфварссон) - 2.05,6
6. Германия (Андреас Кац, Томас Бинг, Лукас Бегль, Йонас Доблер) - 2.08,2
14.15. Мужчины. Масс-старт
08.11. Мужчины. Слоупстайл
1. Ойстейн Бротен (Норвегия) – 95,00
2. Николас Геппер (США) – 93,60
3. Алекс Болью-Маршан (Канада) – 92, 40
4. Джеймс Вудс (Великобритания) – 91,00
5. Тель Арль (Канада) – 90,00
6. Эван Макирен (Канада) – 89,40
14.00. 14.29. 14.52. Акробатика. Финал 1. Финал 2. Финал 3
Наши: Илья БУРОВ, Павел КРОТОВ
07.45. Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.18,04 (1.08,27 + 1.09,77)
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 2.19,31 (1.09,58 + 1.09,73)
3. Алексис Пентюро (Франция) - 2.19,35 (1.08,90 + 1.10,45)
4. Жан Кранец (Словения) - 2.19,83 (1.09,52 + 1.10,25)
5. Тома Фанара (Франция) - 2.19,77 (1.09,22 + 1.10,61)
6. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) - 2.19,83 (1.09,22 + 1.10,41)
14.00. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
14.56. Женщины. 500 м
Наши: Ангелина ГОЛИКОВА
14.05. 15.40. Мужчины. Двойки. Первый заезд. Второй заезд
Наши: Алексей СТУЛЬНЕВ/Василий КОНДРАТЕНКО, Максим АНДРИАНОВ/Юрий СЕЛИХОВ
Мужчины. Групповой турнир
06.10. Германия – Норвегия - 2:1 Б
10.40. Чехия – Швейцария
15.10. Канада – Корея
Швеция – Финляндия
Мужчины. Групповой турнир
03.05. Норвегия – Дания - 10:8
США – Япония - 2:8
Швейцария – Канада - 8:6
14.05. Швеция – Япония
Дания – Корея
Италия – Великобритания
США – Норвегия
Женщины. Групповой турнир
08.05. Великобритания – Швеция - 6:8
Канада – Швейцария - 10:8
Китай – Корея - 5:12