Олимпиада-2018. 15 февраля. Результаты и медали дня

Все соревнования четверга на Играх. Фото "СЭ"

Олимпийских играх-2018. Разыгрываются 8 комплектов наград. Соревнования четверга, 15 февраля, на. Разыгрываются 8 комплектов наград.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Фигурное катание. Пары. Фото "СЭ"

04.30 (время московское). Пары. Произвольная программа

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 235,90

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 235,47

3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15

4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 224,93

5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 218,53

6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 216,59

7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 212,88

12. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 194,45

БИАТЛОН

11.15. Женщины Индивидуальная гонка

Наши: Татьяна АКИМОВА, Ульяна КАЙШЕВА

14.30. Мужчины. Индивидуальная гонка

Наши: Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ

ЛЫЖИ

Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С). Фото "СЭ"

09.30. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (С)

1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5

2. Шарлотта Калла (Швеция) - 25.20,8

3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.32,4

3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 25.32,4

5. Джессика Диггинс (США) - 25.35,7

6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 25.50,3

8. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 26.07,8

10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 26.24,8

17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) - 26.57,8

СНОУБОРД

Сноуборд. Мужчины. Борд-кросс. Фото "СЭ"

05.00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. 07.30. 1/8 финала. 08.04. 1/4 финала. 08.25.1/2 финала. 08.45. Финал.

1. Пьер Вольтье (Франция)

2. Джаррид Хьюз (Австралия)

3. Рехино Эрнандес (Испания)

4. Ник Баумгартнер (США)

5. Мик Дидорф (США)

Россиянин Николай ОЛЮНИН сломал ногу в полуфинале и был доставлен в больницу. Даниил ДИЛЬМАН выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. Фото "СЭ"

04.15. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка. 07.45. Вторая попытка.

1. Микаела Шиффрин (США) – 2.20,02 (1.10,82 + 1.09,20)

2. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 2.20,41 (1.11,17 + 1.09,24)

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.20,48 (1.10,91 + 1.09,57)

4. Виктория Ребенсбург (Германия) – 2.20,60 (1.11,45 + 1.09,15)

5. Марта Бассино (Италия) - 2.20,69 (1.11,19 + 1.09,50)

6. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 2.21,05 (1.11,32 + 1.09,73)

30. Анастасия СИЛАНТЬЕВА (Россия) – 2.27.95 (1.15,67 + 1.12,28)

Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Фото "СЭ"

05.30. Мужчины. Скоростной спуск

1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.40,25

2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.40,37

3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.40,43

4. Доминик Парис (Италия) - 1.40,79

5. Томас Дрессен (Германия) - 1.41,03

6. Петер Филль (Италия) - 1.41,08

ХОККЕЙ

Мужчины. Групповой турнир

06.10. Финляндия – Германия - 5:2

10.40. Норвегия – Швеция

15.10. Чехия – Корея

15.10. Швейцария – Канада

Женщины. Групповой турнир

06.10. США – Канада - 1:2

10.40. РОССИЯ – Финляндия

КЕРЛИНГ

Женщины. Групповой турнир

03.05. Канада – Корея - 6:8

Дания – Япония - 5:8

Китай – РОССИЯ - 6:7

Великобритания – США - 4:7

14.05. Китай – Великобритания

Канада – Швеция

США – Швейцария

Корея – Япония

Мужчины. Групповой турнир

08.05. США – Италия - 9:10

Норвегия – Канада - 4:7

Великобритания – Япония - 6:5

Дания – Швейцария - 7:9

СКЕЛЕТОН

04.00. Мужчины. Первый заезд. 05.30. Второй заезд

1. Юн Сун Бин (Корея) - 1.40,35 (50,28 + 50,07)

2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.41,09 (50,59 + 50,50)

3. Мартинс Дукурс (Латвия) - 1.41,23 (50,85 + 50,38)

4. Адам Парсон (Великобритания) - 1.41,26 (50.85 + 50.41)

5. Томас Дукурс (Латвия) - 1.41,46 (50.88 + 50.58)

6. Ким Джи Су (Корея) - 1.41,66 (50.80 + 50.86)

18. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 1.42,76 (51.27 + 51.49)

КОНЬКИ

14.00. Мужчины. 10 000 м

ФРИСТАЙЛ

14.00. Женщины. Квалификация 1. 14.45. Квалификация 2

Наши: Алина ГРИДНЕВА, Любовь НИКИТИНА, Александра ОРЛОВА, Кристина СПИРИДОНОВА

САНИ

15.30. Эстафета

Наши: Роман РЕПИЛОВ, Екатерина БАТУРИНА, Александр ДЕНИСЬЕВ/Владислав АНТОНОВ