11:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Олимпиада-2018. 15 февраля. Результаты и медали дня

Все соревнования четверга на Играх. Фото "СЭ" Фигурное катание. Пары. Фото "СЭ" Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Фото "СЭ" Сноуборд. Мужчины. Борд-кросс. Фото "СЭ" Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. Фото "СЭ" Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С). Фото "СЭ"
Все соревнования четверга на Играх. Фото "СЭ"
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Соревнования четверга, 15 февраля, на Олимпийских играх-2018. Разыгрываются 8 комплектов наград.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Фигурное катание. Пары. Фото "СЭ"
Фигурное катание. Пары. Фото "СЭ"

04.30 (время московское). Пары. Произвольная программа
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 235,90
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 235,47
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15
4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 224,93
5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 218,53
6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 216,59
7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 212,88
12. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 194,45

БИАТЛОН

11.15. Женщины Индивидуальная гонка
Наши: Татьяна АКИМОВАУльяна КАЙШЕВА

14.30. Мужчины. Индивидуальная гонка
Наши: Антон БАБИКОВМатвей ЕЛИСЕЕВ

ЛЫЖИ

Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С). Фото "СЭ"
Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С). Фото "СЭ"

09.30. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (С)
1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5
2. Шарлотта  Калла (Швеция) - 25.20,8
3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.32,4
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 25.32,4
5. Джессика Диггинс (США) - 25.35,7
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 25.50,3
8. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 26.07,8
10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 26.24,8
17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) - 26.57,8

 

СНОУБОРД

Сноуборд. Мужчины. Борд-кросс. Фото "СЭ"
Сноуборд. Мужчины. Борд-кросс. Фото "СЭ"

05.00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. 07.30. 1/8 финала. 08.04. 1/4 финала. 08.25.1/2 финала. 08.45. Финал.
1. Пьер Вольтье (Франция)
2. Джаррид Хьюз (Австралия)
3. Рехино Эрнандес (Испания)
4. Ник Баумгартнер (США)
5. Мик Дидорф (США)

Россиянин Николай ОЛЮНИН сломал ногу в полуфинале и был доставлен в больницу. Даниил ДИЛЬМАН выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. Фото "СЭ"
Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. Фото "СЭ"

04.15. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка. 07.45. Вторая попытка.
1. Микаела Шиффрин (США) – 2.20,02 (1.10,82 + 1.09,20)
2. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 2.20,41 (1.11,17 + 1.09,24)
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.20,48 (1.10,91 + 1.09,57)
4. Виктория Ребенсбург (Германия) – 2.20,60 (1.11,45 + 1.09,15)
5. Марта Бассино (Италия) - 2.20,69 (1.11,19 + 1.09,50)
6. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 2.21,05 (1.11,32 + 1.09,73)
30. Анастасия СИЛАНТЬЕВА (Россия) – 2.27.95 (1.15,67 + 1.12,28)

Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Фото "СЭ"
Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Фото "СЭ"

05.30. Мужчины. Скоростной спуск
1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.40,25
2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.40,37
3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.40,43
4. Доминик Парис (Италия) - 1.40,79
5. Томас Дрессен (Германия) - 1.41,03
6. Петер Филль (Италия) - 1.41,08

ХОККЕЙ

Мужчины. Групповой турнир
06.10. Финляндия – Германия - 5:2
10.40. Норвегия – Швеция
15.10. Чехия – Корея
15.10. Швейцария – Канада

Женщины. Групповой турнир
06.10. США – Канада - 1:2
10.40. РОССИЯ – Финляндия

КЕРЛИНГ

Женщины. Групповой турнир
03.05. Канада – Корея - 6:8
Дания – Япония - 5:8
Китай – РОССИЯ - 6:7
Великобритания – США - 4:7
14.05. Китай – Великобритания
Канада – Швеция
США – Швейцария
Корея – Япония

Мужчины. Групповой турнир
08.05. США – Италия - 9:10
Норвегия – Канада - 4:7
Великобритания – Япония - 6:5
Дания – Швейцария - 7:9

СКЕЛЕТОН

04.00. Мужчины. Первый заезд. 05.30. Второй заезд
1. Юн Сун Бин (Корея) - 1.40,35 (50,28 + 50,07)
2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.41,09 (50,59 + 50,50)
3. Мартинс Дукурс (Латвия) - 1.41,23 (50,85 + 50,38)
4. Адам Парсон (Великобритания) - 1.41,26 (50.85 + 50.41)
5. Томас Дукурс (Латвия) - 1.41,46 (50.88 + 50.58)
6. Ким Джи Су (Корея) - 1.41,66 (50.80 + 50.86)
18. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 1.42,76 (51.27 + 51.49)

КОНЬКИ

14.00. Мужчины. 10 000 м

ФРИСТАЙЛ

14.00. Женщины. Квалификация 1. 14.45. Квалификация 2
Наши: Алина ГРИДНЕВАЛюбовь НИКИТИНААлександра ОРЛОВАКристина СПИРИДОНОВА

САНИ

15.30. Эстафета
Наши: Роман РЕПИЛОВЕкатерина БАТУРИНААлександр ДЕНИСЬЕВ/Владислав АНТОНОВ

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 15 февраля – здесь

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