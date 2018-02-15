Олимпиада-2018. 15 февраля. Результаты и медали дня

04.30 (время московское). Пары. Произвольная программа
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 235,90
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 235,47
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15
4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 224,93
5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 218,53
6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 216,59
7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 212,88
12. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 194,45
11.15. Женщины Индивидуальная гонка
Наши: Татьяна АКИМОВА, Ульяна КАЙШЕВА
14.30. Мужчины. Индивидуальная гонка
Наши: Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
09.30. Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (С)
1. Рагнхиль Хага (Норвегия) - 25.00,5
2. Шарлотта Калла (Швеция) - 25.20,8
3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.32,4
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 25.32,4
5. Джессика Диггинс (США) - 25.35,7
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 25.50,3
8. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 26.07,8
10. Анна НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 26.24,8
17. Алиса ЖАМБАЛОВА (Россия) - 26.57,8
05.00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. 07.30. 1/8 финала. 08.04. 1/4 финала. 08.25.1/2 финала. 08.45. Финал.
1. Пьер Вольтье (Франция)
2. Джаррид Хьюз (Австралия)
3. Рехино Эрнандес (Испания)
4. Ник Баумгартнер (США)
5. Мик Дидорф (США)
Россиянин Николай ОЛЮНИН сломал ногу в полуфинале и был доставлен в больницу. Даниил ДИЛЬМАН выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.
04.15. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка. 07.45. Вторая попытка.
1. Микаела Шиффрин (США) – 2.20,02 (1.10,82 + 1.09,20)
2. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 2.20,41 (1.11,17 + 1.09,24)
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.20,48 (1.10,91 + 1.09,57)
4. Виктория Ребенсбург (Германия) – 2.20,60 (1.11,45 + 1.09,15)
5. Марта Бассино (Италия) - 2.20,69 (1.11,19 + 1.09,50)
6. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 2.21,05 (1.11,32 + 1.09,73)
30. Анастасия СИЛАНТЬЕВА (Россия) – 2.27.95 (1.15,67 + 1.12,28)
05.30. Мужчины. Скоростной спуск
1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.40,25
2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.40,37
3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.40,43
4. Доминик Парис (Италия) - 1.40,79
5. Томас Дрессен (Германия) - 1.41,03
6. Петер Филль (Италия) - 1.41,08
Мужчины. Групповой турнир
06.10. Финляндия – Германия - 5:2
10.40. Норвегия – Швеция
15.10. Чехия – Корея
15.10. Швейцария – Канада
Женщины. Групповой турнир
06.10. США – Канада - 1:2
10.40. РОССИЯ – Финляндия
Женщины. Групповой турнир
03.05. Канада – Корея - 6:8
Дания – Япония - 5:8
Китай – РОССИЯ - 6:7
Великобритания – США - 4:7
14.05. Китай – Великобритания
Канада – Швеция
США – Швейцария
Корея – Япония
Мужчины. Групповой турнир
08.05. США – Италия - 9:10
Норвегия – Канада - 4:7
Великобритания – Япония - 6:5
Дания – Швейцария - 7:9
04.00. Мужчины. Первый заезд. 05.30. Второй заезд
1. Юн Сун Бин (Корея) - 1.40,35 (50,28 + 50,07)
2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.41,09 (50,59 + 50,50)
3. Мартинс Дукурс (Латвия) - 1.41,23 (50,85 + 50,38)
4. Адам Парсон (Великобритания) - 1.41,26 (50.85 + 50.41)
5. Томас Дукурс (Латвия) - 1.41,46 (50.88 + 50.58)
6. Ким Джи Су (Корея) - 1.41,66 (50.80 + 50.86)
18. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 1.42,76 (51.27 + 51.49)
14.00. Мужчины. 10 000 м
14.00. Женщины. Квалификация 1. 14.45. Квалификация 2
Наши: Алина ГРИДНЕВА, Любовь НИКИТИНА, Александра ОРЛОВА, Кристина СПИРИДОНОВА
15.30. Эстафета
Наши: Роман РЕПИЛОВ, Екатерина БАТУРИНА, Александр ДЕНИСЬЕВ/Владислав АНТОНОВ