Олимпиада-2018. 14 февраля. Результаты и медали дня

Мужчины. Групповой турнир
15.10 (время московское). Словакия – РОССИЯ
15.10. США – Словения
14.05. Женщины Индивидуальная гонка
Наши: Татьяна АКИМОВА, Ульяна КАЙШЕВА
Гонка перенесена на четверг (начало - в 11.15 мск) из-за урагана в Корее.
04.30. 05.00. 05.30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал 1. Финал 2. Финал 3.
1. Шон Уайт (США) - 97,75
2. Аюму Хирано (Япония) - 95,25
3. Скотт Джеймс (Австралия) - 92,00
4. Бен Фергюсон (США) - 90,75
5. Патрик Бургенер (Швейцария) - 89,75
6. Чейз Джоси (США) - 88,00
04.00. Пары Короткая программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 82,39
2. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 81,68
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 76,82
4. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 76,59
5. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 75,58
6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 75,34...
8. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 74,35...
10. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 70,52
04.15. 07.45. Женщины. Слалом. Первая попытка. Вторая попытка.
Наши: Екатерина ТКАЧЕНКО
Соревнования перенесены на 16 февраля из-за сильного ветра.
09.00. 11.45. Мужчины. Прыжки, нормальный трамплин. Лыжная гонка, 10 км
Наши: Эрнест ЯХИН
13.00. Женщины. 1000 м
Наши: Ангелина ГОЛИКОВА
14.20. 15.30. Мужчины. Двойки. Первый заезд. Второй заезд.
Женщины. Групповой турнир
08.05. РОССИЯ – Великобритания - 3:10
Япония – США - 10:5
Дания – Швеция - 3:9
Швейцария – Китай - 2:7
Мужчины. Групповой турнир
03.05. Дания – Швеция - 5:9
Канада – Италия - 5:3
Корея – США - 7:11
Швейцария – Великобритания - 5:6
14.05. Канада – Великобритания
Корея – Швеция
Швейцария – Италия
Норвегия – Япония
Женщины. Группа В
06.10. Швеция – Швейцария - 1:2
10.40. Корея – Япония