Олимпиада-2018. 12 февраля. Результаты и медали дня

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир
4.00 (время московское). Мужчины. Произвольная программа
1. Патрик Чан (Канада) - 179,75
2. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 173,57
3. Адам Риппон (США) - 172,98
4. Маттео Риццо (Италия) - 156.11
5. Кейдзи Танака (Япония) - 148,36
5.10. Женщины. Произвольная программа
1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) - 158,08
2. Мираи Нагасу (США) - 137,53
3. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 137,14
4. Каролина Костнер (Италия) - 134,00
5. Каори Сакамото (Япония) - 131,91
6.20. Танцы. Произвольный танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) - 118,10
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) - 112,01
3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 110,43
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 107,00
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) - 87,88
13.10. Женщины. Гонка преследования
Наши: Татьяна АКИМОВА, Ульяна КАЙШЕВА
15.00. Мужчины. Гонка преследования
Наши: Антон БАБИКОВ
Микст. 1/2 финала
03.05. Канада – Норвегия - 8:4
14.05. Швейцария – РОССИЯ
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
15.00. Мужчины. Могул. Финал
Наши: Александр СМЫШЛЯЕВ
15.50, 16.35. Женщины. Личные соревнования. Первый и второй раунды
Наши: Ирина АВВАКУМОВА, Анастасия БАРАННИКОВА, Александра КУСТОВА, Софья ТИХОНОВА
4.15, 7.45. Женщины. Гигантский слалом. Первая и вторая попытки
Наши: Анастасия СИЛАНТЬЕВА
Соревнования перенесены на неопределенный срок из-за ветра.
15.30. Женщины. 1500 м
13.10, 15.00 Женщины. Одноместные сани. Первый и второй заезды
Наши: Екатерина БАТУРИНА
4.00. Женщины. Слоупстайл. Финал
1. Джейми Андерсон (США) - 83,00
2. Лори Блуэн (Канада) - 76,33
3. Энни Рукаярви (Финляндия) - 75,38
4. Силья Норендаль (Норвегия) - 73,91
5. Джессика Дженсон (США) - 72,26
6. Хэйли Лэнгленд (США) - 71,80
7. Зина Кандриан (Швейцария) - 66,35
8. Софья ФЕДОРОВА (Россия) - 65,73
7.30, 8.17. Хафпайп. Квалификация 1 и 2
Группа B
10.40. Швейцария – Япония
15.10. Швеция – Корея