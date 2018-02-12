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Олимпиада-2018. 12 февраля. Результаты и медали дня

Все соревнования понедельника на Играх. Фото "СЭ" Фигурное катание. Командные соревнования. Фото "СЭ" Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Фото "СЭ"
Все соревнования понедельника на Играх. Фото "СЭ"
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Соревнования понедельник, 12 февраля, на Олимпийских играх-2018. Разыгрывается 8 комплектов наград.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир

Фигурное катание. Командные соревнования. Фото "СЭ"
Фигурное катание. Командные соревнования. Фото "СЭ"

4.00 (время московское). Мужчины. Произвольная программа
1. Патрик Чан (Канада) - 179,75
2. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 173,57
3. Адам Риппон (США) - 172,98
4. Маттео Риццо (Италия) - 156.11
5. Кейдзи Танака (Япония) - 148,36

5.10. Женщины. Произвольная программа
1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) - 158,08
2. Мираи Нагасу (США) - 137,53
3. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 137,14
4. Каролина Костнер (Италия) - 134,00
5. Каори Сакамото (Япония) - 131,91

6.20. Танцы. Произвольный танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) - 118,10
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани  (США) - 112,01
3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 110,43
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 107,00
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) - 87,88
 

БИАТЛОН

13.10. Женщины. Гонка преследования
Наши: Татьяна АКИМОВАУльяна КАЙШЕВА

15.00. Мужчины. Гонка преследования
Наши: Антон БАБИКОВ

КЕРЛИНГ

Микст. 1/2 финала
03.05. Канада – Норвегия - 8:4
14.05. Швейцария – РОССИЯ

Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВААлександр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

ФРИСТАЙЛ

15.00. Мужчины. Могул. Финал
Наши: Александр СМЫШЛЯЕВ

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

15.50, 16.35. Женщины. Личные соревнования. Первый и второй раунды
Наши: Ирина АВВАКУМОВААнастасия БАРАННИКОВААлександра КУСТОВАСофья ТИХОНОВА

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

4.15, 7.45. Женщины. Гигантский слалом. Первая и вторая попытки
Наши: Анастасия СИЛАНТЬЕВА

Соревнования перенесены на неопределенный срок из-за ветра.

КОНЬКИ

15.30. Женщины. 1500 м

САННЫЙ СПОРТ

13.10, 15.00 Женщины. Одноместные сани. Первый и второй заезды
Наши: Екатерина БАТУРИНА

СНОУБОРД

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Фото "СЭ"
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Фото "СЭ"

4.00. Женщины. Слоупстайл. Финал
1. Джейми Андерсон (США) - 83,00
2. Лори Блуэн (Канада) - 76,33
3. Энни Рукаярви (Финляндия) - 75,38
4. Силья Норендаль (Норвегия) - 73,91
5. Джессика Дженсон (США) - 72,26
6. Хэйли Лэнгленд (США) - 71,80
7. Зина Кандриан (Швейцария) - 66,35
8. Софья ФЕДОРОВА (Россия) - 65,73

7.30, 8.17. Хафпайп. Квалификация 1 и 2

ХОККЕЙ. Женщины

Группа B
10.40. Швейцария – Япония
15.10. Швеция – Корея

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 12 февраля – здесь
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