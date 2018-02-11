17:30 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Олимпиада-2018. 11 февраля. Результаты и медали дня

Все соревнования 11 февраля в Пхенчхане. Фото AFP Лыжи. Мужчины. Скиатлон. Фото "СЭ" Коньки. Мужчины. 5000 м. Фото "СЭ" Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Фото "СЭ" Биатлон. Мужчины. Спринт. Фото "СЭ" Фристайл. Женщины. Могул. Фото "СЭ" Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. Фото "СЭ" Медальный зачет после 11 февраля. Фото "СЭ"
Все соревнования 11 февраля в Пхенчхане. Фото AFP
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Соревнования воскресенья, 11 февраля, на Олимпийских играх-2018. Разыграно 6 комплектов наград.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Медали в лыжных гонках. Фото "СЭ"
Лыжи. Мужчины. Скиатлон. Фото "СЭ"

09.15 (время московское). Мужчины. Скиатлон
1. Симен Крюгер (Норвегия) – 1:16.20,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – отставание 8,0
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 9,9
4. Денис СПИЦОВ (Россия) – 12,7
5. Морис Манифика (Франция) – 14,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 25,1...
23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) – 1.42,2...
29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 2.30,5...
30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) – 2.30,6

САННЫЙ СПОРТ

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. Фото "СЭ"
Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. Фото "СЭ"

15.10. Мужчины. Одноместные сани
1. Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702 (47,652 + 47,835 + 47,584 + 47,631)
2. Крис Маздзер (США) - 3,10,728 (47,800 + 47,717 + 47,534 + 47,677)
3. Иоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932 (47,764 + 47,940 + 47,686 + 47,542 )…
8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 3.11,108 (47,776 + 47,740 + 47,948 + 47,644)…
13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 3.11,608 (48,035 + 47,936 + 47,755 + 47,882)
14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) -  3.11,859 (48,337 + 47,923 + 47,716 + 47,883)

БИАТЛОН

Биатлон. Мужчины. Спринт. Фото "СЭ"
Биатлон. Мужчины. Спринт. Фото "СЭ"

14.15. Мужчины. Спринт
1. Арнд Пайффер (Германия) - 23.38,8 (0 шт. кругов)
2. Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 4,4 (0)
3. Доминик Виндиш (Италия) - 7,7 (1)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 8,4 (1)
5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 17,4 (2)
6. Бенедикт Долль (Германия) - 17,6 (1)…
57. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.09,7 (4)…
83. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.20,5 (5)

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

05.00. Мужчины. Скоростной спуск
Наши: Павел ТРИХИЧЕВ
Соревнования перенесены на 15 февраля.

КОНЬКИ

Коньки. Мужчины. 5000 м. Фото "СЭ"
Коньки. Мужчины. 5000 м. Фото "СЭ"

10.00. Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Голландия) – 6.09,76 ОР
2. Тед Ян Блемен (Канада) – 6.11,616
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.11,618
4. Питер Майкл (Новая Зеландия) – 6.14,07
5. Ли Сын Хун (Корея) – 6.14,15
6. Барт Свингс (Бельгия) – 6.14,57

СНОУБОРД

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Фото "СЭ"
Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Фото "СЭ"

04.00. Мужчины. Слоупстайл
1. Редмонд Джерард (США) – 87,16
2. Макс Паррот (Канада) – 86,00
3. Марк Макморрис (Канада) – 85,20
4. Стаале Саннбек (Норвегия) – 81,01
5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) – 78,60
6. Маркус Клевеланн (Норвегия) – 77,76
7. Тайлер Николсон (Канада) – 76,41
8. Торгейр Бергрем (Норвегия) – 75,80
9. Никлас Маттссон (Швеция) – 74,71
10. Сеппе Смитс (Бельгия) – 69,03
11. Себастьен Тутан (Канада) – 61,08

ФРИСТАЙЛ

Фристайл. Женщины. Могул. Фото "СЭ"
Фристайл. Женщины. Могул. Фото "СЭ"

16.10. Женщины. Могул. Финал 3
1. Перрин Ляффон (Франция) - 78,65
2. Жюстин Дюфур-Лапуант  (Канада) - 78,56
3. Юлия Галышева (Казахстан) - 77,40
4. Джакара Энтони (Австралия) - 75,35
5. Бриттени Кокс (Австралия) - 75,08
6. Анди Нод (Канада) - не финишировала

Медальный зачет после 11 февраля. Фото "СЭ"
Медальный зачет после 11 февраля. Фото "СЭ"
Также сегодня на Играх

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир

04.00 (время московское). Танцы. Короткий танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) – 80,51
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 75,46
3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) – 74,76
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 72,51
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) – 62,15
6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) – 57.94
7. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 56,98
8. Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис (Германия) – 56,88
9. Мин Ю Ра/Александр Гамелин (Корея) – 51,97
10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) – 44,61

05.45. Женщины. Короткая программа
1. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) – 81,06
2. Каролина Костнер (Италия) – 75,10
3. Кэтлин Осмонд (Канада) – 71,38
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,95
5. Брейди Теннел (США) – 68,94
6. Чой Да Бин (Корея) – 65,73
7. Ли Сяннин (Китай) – 58,62
8. Николь Шотт (Германия) – 55,32
9. Маэ Бернис Мейте (Франция) – 46,62
10. Эйми Бучанан (Израиль) – 46,30

07.40. Пары. Произвольная программа
1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 148,51
2. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 138,44
3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) – 133,28
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 126,56
5. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 97,67

Положение после 2 соревновательных дней (5 из 8 программ)
1. Канада – 45 очков
2. РОССИЯ – 39
3. США – 36
4. Италия – 35
5. Япония - 32

КЕРЛИНГ

Микст. Круговой турнир.
03.05. Швейцария – РОССИЯ – 9:8
Финляндия – США – 7:5
Норвегия – Китай – 3:9
Канада – Корея – 8:3
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

ХОККЕЙ. Женщины

10.40. Группа А. Финляндия – США – 1:3.
15.10. Группа А. Канада – РОССИЯ - 5:0.

СНОУБОРД

07.30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Наши: Софья ФЕДОРОВА
Квалификационные соревнования отменены из-за плохих погодных условий. Спортсмены выступят в финале, который состоится 12 февраля.

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 11 февраля – здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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xcb

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18:04 11 февраля

xcb

СЭ - России на этих ОИ НЕТ! Не может наша строна занимать 11 место... Поправьте.

18:03 11 февраля

Храбрец*

Есть устойчивое ощущение, что сборной России на этой Олимпиаде нет. Есть некая безымянная Команда, которая решает свои личные задачи и празднует такие же успехи. Нет желания включать телевизор и болеть за эту самую Команду. Уж извините

17:40 11 февраля

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