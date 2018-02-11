Олимпиада-2018. 11 февраля. Результаты и медали дня

09.15 (время московское). Мужчины. Скиатлон
1. Симен Крюгер (Норвегия) – 1:16.20,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – отставание 8,0
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 9,9
4. Денис СПИЦОВ (Россия) – 12,7
5. Морис Манифика (Франция) – 14,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 25,1...
23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) – 1.42,2...
29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 2.30,5...
30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) – 2.30,6
15.10. Мужчины. Одноместные сани
1. Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702 (47,652 + 47,835 + 47,584 + 47,631)
2. Крис Маздзер (США) - 3,10,728 (47,800 + 47,717 + 47,534 + 47,677)
3. Иоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932 (47,764 + 47,940 + 47,686 + 47,542 )…
8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 3.11,108 (47,776 + 47,740 + 47,948 + 47,644)…
13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 3.11,608 (48,035 + 47,936 + 47,755 + 47,882)
14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 3.11,859 (48,337 + 47,923 + 47,716 + 47,883)
14.15. Мужчины. Спринт
1. Арнд Пайффер (Германия) - 23.38,8 (0 шт. кругов)
2. Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 4,4 (0)
3. Доминик Виндиш (Италия) - 7,7 (1)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 8,4 (1)
5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 17,4 (2)
6. Бенедикт Долль (Германия) - 17,6 (1)…
57. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.09,7 (4)…
83. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.20,5 (5)
05.00. Мужчины. Скоростной спуск
Наши: Павел ТРИХИЧЕВ
Соревнования перенесены на 15 февраля.
10.00. Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Голландия) – 6.09,76 ОР
2. Тед Ян Блемен (Канада) – 6.11,616
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.11,618
4. Питер Майкл (Новая Зеландия) – 6.14,07
5. Ли Сын Хун (Корея) – 6.14,15
6. Барт Свингс (Бельгия) – 6.14,57
04.00. Мужчины. Слоупстайл
1. Редмонд Джерард (США) – 87,16
2. Макс Паррот (Канада) – 86,00
3. Марк Макморрис (Канада) – 85,20
4. Стаале Саннбек (Норвегия) – 81,01
5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) – 78,60
6. Маркус Клевеланн (Норвегия) – 77,76
7. Тайлер Николсон (Канада) – 76,41
8. Торгейр Бергрем (Норвегия) – 75,80
9. Никлас Маттссон (Швеция) – 74,71
10. Сеппе Смитс (Бельгия) – 69,03
11. Себастьен Тутан (Канада) – 61,08
16.10. Женщины. Могул. Финал 3
1. Перрин Ляффон (Франция) - 78,65
2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 78,56
3. Юлия Галышева (Казахстан) - 77,40
4. Джакара Энтони (Австралия) - 75,35
5. Бриттени Кокс (Австралия) - 75,08
6. Анди Нод (Канада) - не финишировала
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир
04.00 (время московское). Танцы. Короткий танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) – 80,51
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 75,46
3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) – 74,76
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 72,51
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) – 62,15
6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) – 57.94
7. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 56,98
8. Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис (Германия) – 56,88
9. Мин Ю Ра/Александр Гамелин (Корея) – 51,97
10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) – 44,61
05.45. Женщины. Короткая программа
1. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) – 81,06
2. Каролина Костнер (Италия) – 75,10
3. Кэтлин Осмонд (Канада) – 71,38
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,95
5. Брейди Теннел (США) – 68,94
6. Чой Да Бин (Корея) – 65,73
7. Ли Сяннин (Китай) – 58,62
8. Николь Шотт (Германия) – 55,32
9. Маэ Бернис Мейте (Франция) – 46,62
10. Эйми Бучанан (Израиль) – 46,30
07.40. Пары. Произвольная программа
1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 148,51
2. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 138,44
3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) – 133,28
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 126,56
5. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 97,67
Положение после 2 соревновательных дней (5 из 8 программ)
1. Канада – 45 очков
2. РОССИЯ – 39
3. США – 36
4. Италия – 35
5. Япония - 32
Микст. Круговой турнир.
03.05. Швейцария – РОССИЯ – 9:8
Финляндия – США – 7:5
Норвегия – Китай – 3:9
Канада – Корея – 8:3
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
10.40. Группа А. Финляндия – США – 1:3.
15.10. Группа А. Канада – РОССИЯ - 5:0.
07.30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Наши: Софья ФЕДОРОВА
Квалификационные соревнования отменены из-за плохих погодных условий. Спортсмены выступят в финале, который состоится 12 февраля.
xcb
Берите пример с канала Матч!
18:04 11 февраля
xcb
СЭ - России на этих ОИ НЕТ! Не может наша строна занимать 11 место... Поправьте.
18:03 11 февраля
Храбрец*
Есть устойчивое ощущение, что сборной России на этой Олимпиаде нет. Есть некая безымянная Команда, которая решает свои личные задачи и празднует такие же успехи. Нет желания включать телевизор и болеть за эту самую Команду. Уж извините
17:40 11 февраля