Олимпиада-2018. 11 февраля. Результаты и медали дня

Все соревнования 11 февраля в Пхенчхане. Фото AFP

Соревнования воскресенья, 11 февраля, на Олимпийских играх-2018 . Разыграно 6 комплектов наград.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжи. Мужчины. Скиатлон. Фото "СЭ"

09.15 (время московское). Мужчины. Скиатлон

1. Симен Крюгер (Норвегия) – 1:16.20,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – отставание 8,0

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 9,9

4. Денис СПИЦОВ (Россия) – 12,7

5. Морис Манифика (Франция) – 14,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 25,1...

23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) – 1.42,2...

29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 2.30,5...

30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) – 2.30,6

САННЫЙ СПОРТ

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. Фото "СЭ"

15.10. Мужчины. Одноместные сани

1. Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702 (47,652 + 47,835 + 47,584 + 47,631)

2. Крис Маздзер (США) - 3,10,728 (47,800 + 47,717 + 47,534 + 47,677)

3. Иоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932 (47,764 + 47,940 + 47,686 + 47,542 )…

8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 3.11,108 (47,776 + 47,740 + 47,948 + 47,644)…

13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 3.11,608 (48,035 + 47,936 + 47,755 + 47,882)

14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 3.11,859 (48,337 + 47,923 + 47,716 + 47,883)

БИАТЛОН

Биатлон. Мужчины. Спринт. Фото "СЭ"

14.15. Мужчины. Спринт

1. Арнд Пайффер (Германия) - 23.38,8 (0 шт. кругов)

2. Михал Крчмарж (Чехия) - отставание 4,4 (0)

3. Доминик Виндиш (Италия) - 7,7 (1)

4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 8,4 (1)

5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 17,4 (2)

6. Бенедикт Долль (Германия) - 17,6 (1)…

57. Антон БАБИКОВ (Россия) - 2.09,7 (4)…

83. Матвей ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.20,5 (5)

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

05.00. Мужчины. Скоростной спуск

Наши: Павел ТРИХИЧЕВ

Соревнования перенесены на 15 февраля.

КОНЬКИ

Коньки. Мужчины. 5000 м. Фото "СЭ"

10.00. Мужчины. 5000 м

1. Свен Крамер (Голландия) – 6.09,76 ОР

2. Тед Ян Блемен (Канада) – 6.11,616

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.11,618

4. Питер Майкл (Новая Зеландия) – 6.14,07

5. Ли Сын Хун (Корея) – 6.14,15

6. Барт Свингс (Бельгия) – 6.14,57

СНОУБОРД

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Фото "СЭ"

04.00. Мужчины. Слоупстайл

1. Редмонд Джерард (США) – 87,16

2. Макс Паррот (Канада) – 86,00

3. Марк Макморрис (Канада) – 85,20

4. Стаале Саннбек (Норвегия) – 81,01

5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) – 78,60

6. Маркус Клевеланн (Норвегия) – 77,76

7. Тайлер Николсон (Канада) – 76,41

8. Торгейр Бергрем (Норвегия) – 75,80

9. Никлас Маттссон (Швеция) – 74,71

10. Сеппе Смитс (Бельгия) – 69,03

11. Себастьен Тутан (Канада) – 61,08

ФРИСТАЙЛ

Фристайл. Женщины. Могул. Фото "СЭ"

16.10. Женщины. Могул. Финал 3

1. Перрин Ляффон (Франция) - 78,65

2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 78,56

3. Юлия Галышева (Казахстан) - 77,40

4. Джакара Энтони (Австралия) - 75,35

5. Бриттени Кокс (Австралия) - 75,08

6. Анди Нод (Канада) - не финишировала

Медальный зачет после 11 февраля. Фото "СЭ"

Также сегодня на Играх

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир

04.00 (время московское). Танцы. Короткий танец

1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) – 80,51

2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 75,46

3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) – 74,76

4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 72,51

5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) – 62,15

6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) – 57.94

7. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 56,98

8. Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис (Германия) – 56,88

9. Мин Ю Ра/Александр Гамелин (Корея) – 51,97

10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) – 44,61

05.45. Женщины. Короткая программа

1. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) – 81,06

2. Каролина Костнер (Италия) – 75,10

3. Кэтлин Осмонд (Канада) – 71,38

4. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,95

5. Брейди Теннел (США) – 68,94

6. Чой Да Бин (Корея) – 65,73

7. Ли Сяннин (Китай) – 58,62

8. Николь Шотт (Германия) – 55,32

9. Маэ Бернис Мейте (Франция) – 46,62

10. Эйми Бучанан (Израиль) – 46,30

07.40. Пары. Произвольная программа

1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 148,51

2. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 138,44

3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) – 133,28

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 126,56

5. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 97,67

Положение после 2 соревновательных дней (5 из 8 программ)

1. Канада – 45 очков

2. РОССИЯ – 39

3. США – 36

4. Италия – 35

5. Япония - 32

КЕРЛИНГ

Микст. Круговой турнир.

03.05. Швейцария – РОССИЯ – 9:8

Финляндия – США – 7:5

Норвегия – Китай – 3:9

Канада – Корея – 8:3

Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

ХОККЕЙ. Женщины

10.40. Группа А. Финляндия – США – 1:3.

15.10. Группа А. Канада – РОССИЯ - 5:0.

СНОУБОРД

07.30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Наши: Софья ФЕДОРОВА

Квалификационные соревнования отменены из-за плохих погодных условий. Спортсмены выступят в финале, который состоится 12 февраля.