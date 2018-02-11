10:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Олимпиада-2018. 11 февраля. Результаты дня

Все соревнования 11 февраля в Пхенчхане. Фото AFP Медали в лыжных гонках. Фото "СЭ"
Все соревнования 11 февраля в Пхенчхане. Фото AFP

Соревнования воскресенья, 11 февраля, на Олимпийских играх-2018. Разыгрываются 7 комплектов наград.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

09.15 (время московское). Мужчины. Скиатлон

1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9
4. Денис СПИЦОВ (Россия) - 12,7
5. Морис Манифика (Франция) - 14,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) - 25,1
23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 1.42,2
29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.30,5
30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 2.30,6

Медали в лыжных гонках. Фото "СЭ"
Медали в лыжных гонках. Фото "СЭ"

САННЫЙ СПОРТ

15.10. Мужчины. Одноместные сани. Четвертый заезд
Наши: Семен ПАВЛИЧЕНКОРоман РЕПИЛОВСтепан ФЕДОРОВ

БИАТЛОН

14.15. Мужчины. Спринт
Наши: Антон БАБИКОВМатвей ЕЛИСЕЕВ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

05.00. Мужчины. Скоростной спуск
Наши: Павел ТРИХИЧЕВ

Соревнования перенесены на 15 февраля.

КОНЬКИ

10.00. Мужчины. 5000 м

СНОУБОРД

04.00. Мужчины. Слоупстайл. Финал

1. Редмонд Джерард (США) - 87,16
2. Макс Паррот (Канада) - 86,00
3. Марк Макморрис (Канада) - 85,20
4. Стаале Саннбек (Норвегия) - 81,01
5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) - 78,60
6. Маркус Клевеланн (Норвегия) - 77,76
7. Тайлер Николсон (Канада) - 76,41
8. Торгейр Бергрем (Норвегия) - 75,80
9. Никлас Маттссон (Швеция) - 74,71
10. Сеппе Смитс (Бельгия) - 69,03
11. Себастьен Тутан (Канада) - 61,08

ФРИСТАЙЛ

16.10. Женщины. Могул. Финал 3
Наши: Марика ПЕРТАХИЯРегина РАХИМОВАЕкатерина СТОЛЯРОВА

Также сегодня на Играх

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир

04.00 (время московское). Танцы. Короткий танец

1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) - 80,51
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани  (США) - 75,46
3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 74,76
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 72,51
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) - 62,15
6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 57.94
7. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 56,98
8. Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис (Германия) - 56,88
9. Мин Ю Ра/Александр Гамелин (Корея) - 51,97
10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) - 44,61

05.45. Женщины. Короткая программа

1. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) - 81,06
2. Каролина Костнер (Италия) - 75,10
3. Кэтлин Осмонд (Канада) - 71,38
4. Сатоко Мияхара (Япония) - 68,95
5. Брейди Теннел (США) - 68,94
6. Чой Да Бин (Корея) - 65,73
7. Ли Сяннин (Китай) - 58,62
8. Николь Шотт (Германия) - 55,32
9. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 46,62
10. Эйми Бучанан (Израиль) - 46,30

07.40. Пары. Произвольная программа

1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 148,51
2. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 138,44
3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) – 133,28
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 126,56
5. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 97,67

КЕРЛИНГ

Микст. Круговой турнир. 
03.05. Швейцария – РОССИЯ - 9:8
Финляндия – США - 7:5
Норвегия – Китай - 3:9
Канада – Корея - 8:3
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВААлександр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

ХОККЕЙ. Женщины

10.40. Группа А. Финляндия – США
15.10. Группа А. Канада – РОССИЯ

СНОУБОРД

07.30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Наши: Софья ФЕДОРОВА

Квалификационные соревнования отменены из-за плохих погодных условий. Спортсмены выступят в финале, который состоится 12 февраля.

Главное на Олимпиаде-2018 // Календарь и результаты соревнований Олимпиады 11 февраля – здесь

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