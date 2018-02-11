Олимпиада-2018. 11 февраля. Результаты дня

09.15 (время московское). Мужчины. Скиатлон
1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9
4. Денис СПИЦОВ (Россия) - 12,7
5. Морис Манифика (Франция) - 14,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) - 25,1
23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 1.42,2
29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.30,5
30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 2.30,6
15.10. Мужчины. Одноместные сани. Четвертый заезд
Наши: Семен ПАВЛИЧЕНКО, Роман РЕПИЛОВ, Степан ФЕДОРОВ
14.15. Мужчины. Спринт
Наши: Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
05.00. Мужчины. Скоростной спуск
Наши: Павел ТРИХИЧЕВ
Соревнования перенесены на 15 февраля.
10.00. Мужчины. 5000 м
04.00. Мужчины. Слоупстайл. Финал
1. Редмонд Джерард (США) - 87,16
2. Макс Паррот (Канада) - 86,00
3. Марк Макморрис (Канада) - 85,20
4. Стаале Саннбек (Норвегия) - 81,01
5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) - 78,60
6. Маркус Клевеланн (Норвегия) - 77,76
7. Тайлер Николсон (Канада) - 76,41
8. Торгейр Бергрем (Норвегия) - 75,80
9. Никлас Маттссон (Швеция) - 74,71
10. Сеппе Смитс (Бельгия) - 69,03
11. Себастьен Тутан (Канада) - 61,08
16.10. Женщины. Могул. Финал 3
Наши: Марика ПЕРТАХИЯ, Регина РАХИМОВА, Екатерина СТОЛЯРОВА
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир
04.00 (время московское). Танцы. Короткий танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) - 80,51
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) - 75,46
3. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 74,76
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 72,51
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) - 62,15
6. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 57.94
7. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 56,98
8. Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис (Германия) - 56,88
9. Мин Ю Ра/Александр Гамелин (Корея) - 51,97
10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) - 44,61
05.45. Женщины. Короткая программа
1. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) - 81,06
2. Каролина Костнер (Италия) - 75,10
3. Кэтлин Осмонд (Канада) - 71,38
4. Сатоко Мияхара (Япония) - 68,95
5. Брейди Теннел (США) - 68,94
6. Чой Да Бин (Корея) - 65,73
7. Ли Сяннин (Китай) - 58,62
8. Николь Шотт (Германия) - 55,32
9. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 46,62
10. Эйми Бучанан (Израиль) - 46,30
07.40. Пары. Произвольная программа
1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 148,51
2. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 138,44
3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) – 133,28
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 126,56
5. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 97,67
Микст. Круговой турнир.
03.05. Швейцария – РОССИЯ - 9:8
Финляндия – США - 7:5
Норвегия – Китай - 3:9
Канада – Корея - 8:3
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
10.40. Группа А. Финляндия – США
15.10. Группа А. Канада – РОССИЯ
07.30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Наши: Софья ФЕДОРОВА
Квалификационные соревнования отменены из-за плохих погодных условий. Спортсмены выступят в финале, который состоится 12 февраля.