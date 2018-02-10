Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль!

14.15 (время московское). Женщины. Спринт
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 21.06,2 (0)
2. Марта Ольсбу (Норвегия) – отставание 24,2 (1)
3. Вероника Виткова (Чехия) – 25,8 (1)
4. Мари Дорен-Абер (Франция) – 33,1 (1)
5. Ванесса Хинц (Германия) – 40,3 (1)
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,5 (1)…
20. Татьяна АКИМОВА (Россия) – 1.18,0 (0)…
33. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) – 1.52,3 (2)
14.00. Женщины. 3000 м
1. Карлейн Ахтеректе (Голландия) – 3.59,21
2. Ирен Вюст (Голландия) – 3.59,29
3. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 4.00,02
4. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.00,54
5. Михо Такаги (Япония) – 4.01,35
6. Ивана Блонден (Канада) – 4.04,14…
10. Наталья ВОРОНИНА (Россия) – 4.05,85
10.15. Женщины. Скиатлон
1. Шарлотта Калла (Швеция) – 40.44,9
2. Марит Бьорген (Норвегия) – отставание 7,8
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 10,1
4. Эбба Андерссон (Швеция) – 10,9
5. Джессика Диггинс (США) – 14,7
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 17,6
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 26,6
8. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) – 33,0...
12. Анастасия СЕДОВА (Россия) – 1.12,8
15.28. Мужчины. 1500 м
1. Лим Хе Чун (Корея) – 2.10,485 ОР
2. Сьенки Кнегт (Голландия) – 2.10,555
3. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) – 2.10,687
4. Самюэль Жирар (Канада) – 2.11,176
5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 2.11,520
6. Ицхак де Лат (Голландия) – 2.12,362
7. Тибо Фоконне (Франция) – 2.53,150
8. Хван Дэ Хон (Корея) – не финишировал
9. Шарль Амлен (Канада) – дисквалифицирован
15.30. Мужчины. К-98. Личные соревнования. Финал
1. Андреас Веллингер (Германия) – 259,3 (104,5 + 113,5)
2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) – 250,9 (106,0 + 109,5)
3. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 249,7 (100,5 + 113,5)
4. Камил Стох (Польша) – 249,3 (106,5 + 105,5)
5. Стефан Хула (Польша) – 248,8 (111,0 + 105,5)
6. Даниэль Андре Танне (Норвегия) – 242,3 (103,5 + 111,5)…
24. Денис КОРНИЛОВ (Россия) – 209,6 (107,5 + 96,5)…
30. Евгений КЛИМОВ (Россия) – 168,2 (94,5 + 81,5)
Микст. Круговой турнир
03.05. Китай – США – 6:4
Норвегия – Финляндия – 7:6
Канада – Швейцария – 7:2
Корея – РОССИЯ – 5:6
14.05. РОССИЯ – Канада – 2:8
Швейцария – Корея – 6:4
Норвегия – США – 3:10
Финляндия – Китай – 5:10
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ.
Главное на Олимпиаде-2018 // Календарь и результаты соревнований Олимпиады 10 февраля – здесь
Волейболюга
Милый Томас Бой. И правда не смотрим. Мне (маленькому мальчику) мама когда - то на Олимпиаде 1976 года пыталась объяснить правила биатлона. С тех пор я не пропускал НИ ОДНОЙ Зимней Олимпиады, хотя и в 1980, и в 1984 был ещё совсем маленьким. И раз в четыре года я с огромным удовольствием все две с половиной недели следил за необычными, очень красивыми, но крайне редко обсуждаемыми видами спорта (ну не футбол же смотреть, где Месси и Роналдо забили по двухсотому мячу в "суперчемпионатах"). А в этом году смотреть на клоунаду противно. Впервые за долгую жизнь. Но, тебе, боюсь,этого не понять. С удивлением узнал, что игры вчера открылись. Уже. Но, никаких эмоций. Вообще всё равно. Напрочь. Даже на хоккей и фигурку. Когда -то Нерон выиграл все соревнования на одной из олимпиад. (Ты вряд ли знаешь, был такой император в Древнем Риме. Давно). Он просто дисквалифицировал всех соперников под разными предлогами. И выступал один или с людьми, которые не смели сопротивляться его "блестящим победам". Хочешь знать что было дальше с Нероном и Римом? Почитай историю.
23:25 10 февраля
allehandro
не Россия, а МОК медаль завоевали. И кстати МОК ему премию заплатит?
22:46 10 февраля
mayornataly
OAR рулит красавчики нейтральные нейтралы))) Главное прячьте российскую принадлежность погубже)))) Не дай бог поймают)))
18:03 10 февраля
HarryAngel
ОАР просто всех рвут !!! Ребята, посвятите эту победу Мутко и Жукову. Джипы, квартиры обеспечены ....
17:52 10 февраля
zyzx
Хм,Россия так сильна,что даже не участвуя в лимпияде может выиграть медаль?
06:35 10 февраля
dok~73
Первая медаль -бронзовая в понедельник в фигурном катании.
05:50 10 февраля
Thomas_Boy_
Но мы этого не увидим. Мы эти игры не смотрим.
01:16 10 февраля
rusfed 2.0
Минимум одна медаль, максимум - две. Обе - на катке
01:02 10 февраля