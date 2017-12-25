Ольга Фаткулина: "ISU верит нам. Если бы не они, сказала: "пошло все к чертям"

Чемпионка мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина заявила, что могла завершить карьеру, но ее остановило доверительное отношение со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Напомним, что Фаткулина пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.

– Иногда наступает момент, когда я не понимаю, зачем мне все это надо, - цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. - Говорю себе: "Оль, бегай красиво, закончи красиво". Так и нахожу силы, чтобы закончить на позитивной ноте. ISU же верит нам, но в этой грязи до кучи нас приплели и все. Их доверие стимулирует. Если бы не они, я бы выбросила коньки и сказала: пошло все к чертям