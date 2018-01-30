17:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Олег Перевозчиков – об отстранении Вылегжанина: "Он не собирается сдаваться без боя"


Тренер сборной России Олег Перевозчиков заявил, что лыжник Максим Вылегжанин продолжает занятия, несмотря на решение Международного олимпийского комитета о его пожизненном отстранении от участия в Играх.

– Максим тренируется, настроен на позитивный исход, – цитирует "Р-Спорт" Перевозчикова. – Конечно, без боя сдаваться не собирается.

Напомним, что в декабре МОК признал 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных) виновными в нарушении антидопинговых правил.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20180130/1131801827.html

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