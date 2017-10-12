ОКР в декабре запустит олимпийский телеканал

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал, что в декабре 2017 года будет запущен олимпийский телеканал. Он будет называться "Команда России".

– В декабре мы запускаем наше интернет-телевидение, олимпийский канал, как мы его называем, и мы хотим, чтобы сюжеты олимпийских советов регионов России на нем были, - приводит ТАСС слова Сенглеева.

Он также сообщил, что на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан планируется отправить группу поддержки российских спортсменов, в которую войдут 24 человека.

Напомним, Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.