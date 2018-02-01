13:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ОКР работает над тем, чтобы МОК пригласил оправданных россиян на Олимпиаду

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Вице-президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул: ОКР ведет работу над тем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов для участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных от Олимпиад и лишенных наград Игр в Сочи.

– Мы работаем над этим (чтобы МОК пригласил оправданных спортсменов), пока еще с МОК не общались, они проводят свои внутренние совещания, – цитирует "Р-Спорт" Позднякова. – Мы всегда были уверены в "чистоте" наших спортсменов и не сомневались, что справедливость восторжествует. Другое дело, что юридически было сложно комментировать, потому что было много моментов, которые не являются открытой информацией. В ОКР все счастливы после этого решения, главное, что справедливость восторжествовала. Теперь работаем над следующими шагами, но о них еще рано говорить.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180201/1131877130.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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rusfed 2.0

ОКР недееспособен, потому что они лишение статуса решили не оспаривать

14:53

S@t

Нет, ну как сразу ожили, как вдохновились! И Мутко и Жуков. Смирнова покуда ещё не слыхать. Видно ещё не проникся.

14:10

ap0112

А Жуков-то где? Запил, что ли?

14:09

Don

Весёлый©, в ближайшее время появится, не переживай, и придётся тебе теперь сменить ник, ты у нас будешь "грустный ирландский уборщик")))

14:00

higagy

"Мы работаем над этим (чтобы МОК пригласил оправданных спортсменов), пока еще с МОК не общались" - именно эта фраза отчетливо показывает стиль работы нашего чиновничьего аппарата. Зато честно

13:55

max14195

Белый флаг не забудьте с собой взять.

13:54

Весёлый©

У вас статуса же нет, чего вы там наработаете?

13:52

alex160554

"В ОКР все счастливы после этого решения." Прелестно!

13:50

Разбанен досрочно

andrewrush, ты перепутал страну и ее возможности. у нас гнобить могут только своих граждан и бизнес отжимать.

13:48

andrewrush

Иски подавайте коллективные на МОК. Инициируйте расследования в отношении руководителей МОК, арестовывайте их по приезду в Россию и допрашивайте, как это уже было с Блаттером.

13:43