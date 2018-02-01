ОКР работает над тем, чтобы МОК пригласил оправданных россиян на Олимпиаду

Вице-президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул: ОКР ведет работу над тем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов для участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных от Олимпиад и лишенных наград Игр в Сочи.

– Мы работаем над этим (чтобы МОК пригласил оправданных спортсменов), пока еще с МОК не общались, они проводят свои внутренние совещания, – цитирует "Р-Спорт" Позднякова. – Мы всегда были уверены в "чистоте" наших спортсменов и не сомневались, что справедливость восторжествует. Другое дело, что юридически было сложно комментировать, потому что было много моментов, которые не являются открытой информацией. В ОКР все счастливы после этого решения, главное, что справедливость восторжествовала. Теперь работаем над следующими шагами, но о них еще рано говорить.