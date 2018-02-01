ОКР работает над тем, чтобы МОК пригласил оправданных россиян на Олимпиаду

Вице-президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул: ОКР ведет работу над тем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов для участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных от Олимпиад и лишенных наград Игр в Сочи.
– Мы работаем над этим (чтобы МОК пригласил оправданных спортсменов), пока еще с МОК не общались, они проводят свои внутренние совещания, – цитирует "Р-Спорт" Позднякова. – Мы всегда были уверены в "чистоте" наших спортсменов и не сомневались, что справедливость восторжествует. Другое дело, что юридически было сложно комментировать, потому что было много моментов, которые не являются открытой информацией. В ОКР все счастливы после этого решения, главное, что справедливость восторжествовала. Теперь работаем над следующими шагами, но о них еще рано говорить.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180201/1131877130.html
rusfed 2.0
ОКР недееспособен, потому что они лишение статуса решили не оспаривать
14:53
S@t
Нет, ну как сразу ожили, как вдохновились! И Мутко и Жуков. Смирнова покуда ещё не слыхать. Видно ещё не проникся.
14:10
ap0112
А Жуков-то где? Запил, что ли?
14:09
Don
Весёлый©, в ближайшее время появится, не переживай, и придётся тебе теперь сменить ник, ты у нас будешь "грустный ирландский уборщик")))
14:00
higagy
"Мы работаем над этим (чтобы МОК пригласил оправданных спортсменов), пока еще с МОК не общались" - именно эта фраза отчетливо показывает стиль работы нашего чиновничьего аппарата. Зато честно
13:55
max14195
Белый флаг не забудьте с собой взять.
13:54
Весёлый©
У вас статуса же нет, чего вы там наработаете?
13:52
alex160554
"В ОКР все счастливы после этого решения." Прелестно!
13:50
Разбанен досрочно
andrewrush, ты перепутал страну и ее возможности. у нас гнобить могут только своих граждан и бизнес отжимать.
13:48
andrewrush
Иски подавайте коллективные на МОК. Инициируйте расследования в отношении руководителей МОК, арестовывайте их по приезду в Россию и допрашивайте, как это уже было с Блаттером.
13:43