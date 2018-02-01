ОКР попросил МОК до 2 февраля направить приглашения на Олимпиаду-2018 15 оправданным спортсменам

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР направил в МОК обращение в связи с сегодняшним решением CAS.

- МОК должен вернуться к рассмотрению вопроса об участии этих 28 спортсменов в Играх в соответствии с решением CAS, - заявил Поздняков. - ОКР обращается в МОК и убедительно просит не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения следующим спортсменам: Александру Третьякову, Сергею Чудинову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все - скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все - лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все - конькобежный спорт), Татьяне Ивановой, Альберту Демченко (оба - санный спорт).

Как вы помните, ранее ОКР решил не заполнять все квоты. Сейчас после решения CAS мы настаиваем, что наши спортсмены должны быть допущены в том числе и потому, что квоты не были выбраны. Нужно, чтобы международные федерации сейчас пересмотрели свои квоты. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

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