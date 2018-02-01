ОКР попросил МОК до 2 февраля направить приглашения на Олимпиаду-2018 15 оправданным спортсменам

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР направил в МОК обращение в связи с сегодняшним решением CAS.
- МОК должен вернуться к рассмотрению вопроса об участии этих 28 спортсменов в Играх в соответствии с решением CAS, - заявил Поздняков. - ОКР обращается в МОК и убедительно просит не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения следующим спортсменам: Александру Третьякову, Сергею Чудинову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все - скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все - лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все - конькобежный спорт), Татьяне Ивановой, Альберту Демченко (оба - санный спорт).
Как вы помните, ранее ОКР решил не заполнять все квоты. Сейчас после решения CAS мы настаиваем, что наши спортсмены должны быть допущены в том числе и потому, что квоты не были выбраны. Нужно, чтобы международные федерации сейчас пересмотрели свои квоты. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
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- Румянцев Ал-р
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Станислав Поздняков
- Наталья Матвеева
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
максималист
Не понятно одно. В женском биатлоне пьедестал между собой будут разыгрывать неприглашенные Юрлова, Виролайнен, Миронова и Сливко. За первое место на ОИ дают 4 миллиона рублей, за второе - 2,5, за третье - 1,7. На попадание в цветы при удачных раскладах могла претендовать только Юрлова. Получается это просто праздник какой-то...
21:03
biolant1
Главное возвратить флаг и гимн, остальное второстепенно!!!
20:33
Don
rusfed 2.0, так проходи мимо неуважающий себя)
20:13
rusfed 2.0
Определенно
20:13
grechka2103
Ну и ладно... Хорошо, что ребята оправданы. Это важнее всего. Для меня...
20:12
rusfed 2.0
grechka2103 , и уже розданные другим квоты надо через суд возвращать
20:11
rusfed 2.0
grechka2103 rusfed 2.0, Да! Думаете, уже поздно? 20:08 _____________ По-моему, там дэдлайн есть для оспаривания, то есть крайний срок. Я так думаю, но не ручаюсь 100%. Но ОКР - фиг с ним. Главное - нужно критерии приглашения МОК оспаривать
20:09
grechka2103
rusfed 2.0, Да! Думаете, уже поздно?
20:08
rusfed 2.0
grechka2103 НЕПРАВИЛЬНО! Нужно подавать в СAS иск о правомочности "приглашений" как таковых! Если большинство оправданы и нет весомых юридический доказательств вины спортсменов, то на каком основании были введены санкции?! На каком основании отстранили ОКР?! На каком основании лишили гимна и флага?! На каком основании ввели 17 критериев для приглашения?! Вот эти вопросы можно и нужно разбирать в суде! Вывод один - все эти решения были приняты НЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПОЛЕ, а следовательно не могут быть правомочными! Мало, мало времени (((( 20:02 _______________ Тут наши нехило лоханулись, потому что решили не оспаривать санкции, наложенные на ОКР, если я все правильно понимаю.
20:05
rusfed 2.0
19:58 Да с тобой общаться - себя не уважать
20:04
grechka2103
НЕПРАВИЛЬНО! Нужно подавать в СAS иск о правомочности "приглашений" как таковых! Если большинство оправданы и нет весомых юридический доказательств вины спортсменов, то на каком основании были введены санкции?! На каком основании отстранили ОКР?! На каком основании лишили гимна и флага?! На каком основании ввели 17 критериев для приглашения?! Вот эти вопросы можно и нужно разбирать в суде! Вывод один - все эти решения были приняты НЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПОЛЕ, а следовательно не могут быть правомочными! Мало, мало времени ((((
20:02
Coldmeat
А Альберт то что в списке делает? Или он в качестве тренера?
19:57
rusfed 2.0
О, эксперты по ремонту подтянулись
19:55
rusfed 2.0
А добровольно МОК не пригласит, конечно. Надо судиться - и очень быстро
19:45
rusfed 2.0
Какие 111 человек? )) У нас столько квот нет дополнительно )
19:45
Генри Морган
Да, не направит, скорей всего. И правильно сделает. "Поздно пить боржоми".
19:44
staerswimmer23
А остальные 111 человек, чем не угодили Позднякову? Почему он за них не просит?
19:35