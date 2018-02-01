19:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ОКР попросил МОК до 2 февраля направить приглашения на Олимпиаду-2018 15 оправданным спортсменам

Александр ТРЕТЬЯКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр ТРЕТЬЯКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР направил в МОК обращение в связи с сегодняшним решением CAS.

- МОК должен вернуться к рассмотрению вопроса об участии этих 28 спортсменов в Играх в соответствии с решением CAS, - заявил Поздняков. - ОКР обращается в МОК и убедительно просит не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения следующим спортсменам: Александру Третьякову, Сергею Чудинову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все - скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все - лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все - конькобежный спорт), Татьяне Ивановой, Альберту Демченко (оба - санный спорт).

Как вы помните, ранее ОКР решил не заполнять все квоты. Сейчас после решения CAS мы настаиваем, что наши спортсмены должны быть допущены в том числе и потому, что квоты не были выбраны. Нужно, чтобы международные федерации сейчас пересмотрели свои квоты. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. 

Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага? // 
Наталья Матвеева: "Вся сборная сейчас в невероятном настроении" // 
Павел Колобков: "В правительстве все поздравляют друг друга"

 

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КОММЕНТАРИИ (17)
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максималист

Не понятно одно. В женском биатлоне пьедестал между собой будут разыгрывать неприглашенные Юрлова, Виролайнен, Миронова и Сливко. За первое место на ОИ дают 4 миллиона рублей, за второе - 2,5, за третье - 1,7. На попадание в цветы при удачных раскладах могла претендовать только Юрлова. Получается это просто праздник какой-то...

21:03

biolant1

Главное возвратить флаг и гимн, остальное второстепенно!!!

20:33

Don

rusfed 2.0, так проходи мимо неуважающий себя)

20:13

rusfed 2.0

Определенно

20:13

grechka2103

Ну и ладно... Хорошо, что ребята оправданы. Это важнее всего. Для меня...

20:12

rusfed 2.0

grechka2103 , и уже розданные другим квоты надо через суд возвращать

20:11

rusfed 2.0

grechka2103 rusfed 2.0, Да! Думаете, уже поздно? 20:08 _____________ По-моему, там дэдлайн есть для оспаривания, то есть крайний срок. Я так думаю, но не ручаюсь 100%. Но ОКР - фиг с ним. Главное - нужно критерии приглашения МОК оспаривать

20:09

grechka2103

rusfed 2.0, Да! Думаете, уже поздно?

20:08

rusfed 2.0

grechka2103 НЕПРАВИЛЬНО! Нужно подавать в СAS иск о правомочности "приглашений" как таковых! Если большинство оправданы и нет весомых юридический доказательств вины спортсменов, то на каком основании были введены санкции?! На каком основании отстранили ОКР?! На каком основании лишили гимна и флага?! На каком основании ввели 17 критериев для приглашения?! Вот эти вопросы можно и нужно разбирать в суде! Вывод один - все эти решения были приняты НЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПОЛЕ, а следовательно не могут быть правомочными! Мало, мало времени (((( 20:02 _______________ Тут наши нехило лоханулись, потому что решили не оспаривать санкции, наложенные на ОКР, если я все правильно понимаю.

20:05

rusfed 2.0

19:58 Да с тобой общаться - себя не уважать

20:04

grechka2103

НЕПРАВИЛЬНО! Нужно подавать в СAS иск о правомочности "приглашений" как таковых! Если большинство оправданы и нет весомых юридический доказательств вины спортсменов, то на каком основании были введены санкции?! На каком основании отстранили ОКР?! На каком основании лишили гимна и флага?! На каком основании ввели 17 критериев для приглашения?! Вот эти вопросы можно и нужно разбирать в суде! Вывод один - все эти решения были приняты НЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПОЛЕ, а следовательно не могут быть правомочными! Мало, мало времени ((((

20:02

Coldmeat

А Альберт то что в списке делает? Или он в качестве тренера?

19:57

rusfed 2.0

О, эксперты по ремонту подтянулись

19:55

rusfed 2.0

А добровольно МОК не пригласит, конечно. Надо судиться - и очень быстро

19:45

rusfed 2.0

Какие 111 человек? )) У нас столько квот нет дополнительно )

19:45

Генри Морган

Да, не направит, скорей всего. И правильно сделает. "Поздно пить боржоми".

19:44

staerswimmer23

А остальные 111 человек, чем не угодили Позднякову? Почему он за них не просит?

19:35