ОКР получил приглашение от МОК принять участие в Олимпиаде-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Состав делегации российской команды на Олимпийские игры будет определен позднее. Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Ряд российских спортсменов не были допущены к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро на основании доклада эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Позднее от участия в Играх-2016 была отстранена вся паралимпийская сборная России.

В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.