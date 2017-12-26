ОКР планирует создать Дом болельщиков сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Глава службы информации ОКР Константин Выборнов отметил, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане может быть открыт Дом болельщиков сборной России. Он также добавил, что оттуда планируется организовывать прямые включения и трансляции.

Отметим, что Дом болельщиков олимпийской сборной России был впервые организован во время летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

– На данный момент планируется сделать Дом болельщиков. Если у нас все будет нормально, то из Дома болельщиков планируются прямые включения, трансляции, встречи со спортсменами, – приводит ТАСС слова Выборнова. - Эту опцию мы хорошо обкатали на Играх в Рио.

Напомним, 5 декабря исполком МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.