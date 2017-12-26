13:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ОКР планирует создать Дом болельщиков сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

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Глава службы информации ОКР Константин Выборнов отметил, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане может быть открыт Дом болельщиков сборной России. Он также добавил, что оттуда планируется организовывать прямые включения и трансляции.

Отметим, что Дом болельщиков олимпийской сборной России был впервые организован во время летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На данный момент планируется сделать Дом болельщиков. Если у нас все будет нормально, то из Дома болельщиков планируются прямые включения, трансляции, встречи со спортсменами, – приводит ТАСС слова Выборнова. - Эту опцию мы хорошо обкатали на Играх в Рио.

Напомним, 5 декабря исполком МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4843703

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КОММЕНТАРИИ (7)
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SS-1525-Sergey

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18:48

sawrtre

ДурДом

16:17

KhSL

Болельщики сборной России просят ОКР не создавать Дом болельщиков сборной России!

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Thomas_Boy_

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Джон....Сильвер

Повторение Ванкувера нас ждет. Шампанское, икра, Киркоровы, Лазаревы, Лепсы - и очередное посмешище на весь мир в сочетании провала сборной ОКР. Как мы любим наступать на одни и те же грабли!

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Serenky25

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