ОКР: переговоры с МОК по участию россиян в Олимпиаде продолжаются

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что переговоры с делегацией Международного олимпийского комитета в Москве продолжаются. По его словам, вопросы по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане обсуждаются.

- ​В настоящий момент продолжаются переговоры с делегацией МОК под руководством заместителя генерального директора Пера Миро, - цитирует Позднякова "РИА Новости". - Обсуждается широкий комплекс вопросов, спортивных, организационных, технических, которые касаются участия наших спортсменов и официальной делегации в Играх в Пхенчхане. Итоги переговоров будут подведены позднее, ещё предстоит много работы.

Напомним, сегодня стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан не допущен до Олимпийских игр-2018. Сегодня же комиссия МОК по допуску после приезда в Москву начала обсуждение ряда вопросов по участию российских спортсменов в Играх-2018.