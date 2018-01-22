ОКР: переговоры с МОК по участию россиян в Олимпиаде продолжаются

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что переговоры с делегацией Международного олимпийского комитета в Москве продолжаются. По его словам, вопросы по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане обсуждаются.
- В настоящий момент продолжаются переговоры с делегацией МОК под руководством заместителя генерального директора Пера Миро, - цитирует Позднякова "РИА Новости". - Обсуждается широкий комплекс вопросов, спортивных, организационных, технических, которые касаются участия наших спортсменов и официальной делегации в Играх в Пхенчхане. Итоги переговоров будут подведены позднее, ещё предстоит много работы.
Напомним, сегодня стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан не допущен до Олимпийских игр-2018. Сегодня же комиссия МОК по допуску после приезда в Москву начала обсуждение ряда вопросов по участию российских спортсменов в Играх-2018.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180122/1131488816.html
alur66
И все равно мы подтираемся и собираемся ехать на это дерьмо-спортсмены-у вас есть хоть чувство собственного достоинства-или вы давно за деньги и РОДИНУ и мать родную продадите?
18:48