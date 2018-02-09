ОКР: отсутствие на Играх-2018 Шипулина, Устюгова и Ана снижает уровень соревнований

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил сожаление из-за того, что состав российской команды на Олимпиаде-2018 не будет увеличен.

Напомним, сегодня выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Играх. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.

Олимпийский комитет России выражает крайнее сожаление в связи с тем, что состав нашей команды на нынешних Играх не будет увеличен, и многие наши сильнейшие спортсмены не смогут принять в них участия.



Их непричастность к каким-либо нарушениям антидопинговых правил была подтверждена решением CAS, а также результатами постоянного и усиленного допинг-контроля на протяжении многих лет. До сих пор самим спортсменам и мировой спортивной общественности неизвестны конкретные причины, по которым не получили приглашения на Игры такие лидеры мирового спорта как Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов.



Отсутствие этих чистых спортсменов на Олимпийских играх не только снижает уровень соревнований и зрительского интереса, но и подрывает основы равноправия для всех, кто в честном соперничестве завоевывал десятки медалей, титулов и наград на протяжении своей карьеры.

CAS отклонил иски 47 россиян. МОК победил //

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