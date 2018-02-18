ОКР не имеет отношения к "альтернативной Олимпиаде"

Глава российской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане Станислав Поздняков сказал, что он не имеет отношения к организации альтернативных Игр в Сочи, в которых примут участие отстраненные от Пхенчхан спортсмены.

– Вопрос – к организаторам альтернативных Игр. Мы отношения к этому не имеем, - сказал Поздняков.