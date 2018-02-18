ОКР не имеет отношения к "альтернативной Олимпиаде"

Глава российской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане Станислав Поздняков сказал, что он не имеет отношения к организации альтернативных Игр в Сочи, в которых примут участие отстраненные от Пхенчхан спортсмены.
– Вопрос – к организаторам альтернативных Игр. Мы отношения к этому не имеем, - сказал Поздняков.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
echo2011
Альтернативная Олимпиада неофициально называется "Кубок Мутко".
08:22
ОАР-овцы -- гоу хоум
Да неужели????? И ЭТОТ научился отбрехиваться..... А кто же на этом альтернативном "первенстве водокачки" бабло будет отстёгивать призёрам??? Неужели из пожертвований особо патриотично настроенной части населения???
07:09