08:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ОКР делает все, чтобы на церемонии закрытия Олимпиады-2018 был российский флаг

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Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что комитет делает все, чтобы на церемонии закрытия Игр отечественная команда прошла под государственным флагом. На церемонии открытия соревнований, которая состоится 9 февраля и начнется в 14.00 по московскому времени, российские атлеты пройдут под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

- Делаем все чтобы на церемонии закрытия был российский флаг, - заявил Поздняков. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zwolle

Да дался вам этот флаг на закрытии. Слишком дорогое удовольствие за 15 лямов.

10:15

diolym

Vittorio-049 участвовать в этом фарсе не нужно! 08:48 == == == == == Абсолютно!

09:56

Vittorio-049

участвовать в этом фарсе не нужно! флаг пускай несет бах-ПОДОНОК, правда поговаривают у него диарея. А что еще можно было ожидать

08:48