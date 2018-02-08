ОКР делает все, чтобы на церемонии закрытия Олимпиады-2018 был российский флаг

Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что комитет делает все, чтобы на церемонии закрытия Игр отечественная команда прошла под государственным флагом. На церемонии открытия соревнований, которая состоится 9 февраля и начнется в 14.00 по московскому времени, российские атлеты пройдут под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

- Делаем все чтобы на церемонии закрытия был российский флаг, - заявил Поздняков. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.