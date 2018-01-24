Окончание переговоров с МОК по российским спортсменам намечено на 25 января

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что переговоры между представителями Олимпийского комитета России (ОКР) и рабочей группой Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане предположительно завершатся 25 января.

Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

- Давайте дождемся завершения переговоров, это будет конец сегодняшнего дня или середина завтрашнего, - цитирует ТАСС Мутко. - Конечно, по ряду дополнительных требований, которые выдвигаются к спортсменам и болельщикам, мы естественно находимся в недоумении по некоторым вопросам. Многие команды уже поехали на заключительные перед Играми сборы.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.