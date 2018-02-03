Около 75 процентов билетов продано на Олимпийские игры

Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане реализовал около 75 процентов билетов на соревнования.

- По информации оргкомитета, сейчас продается около четырех тысяч билетов в день, то есть темпы продаж увеличились. Всего продано 75% билетов, - цитирует ТАСС директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса.

При этом ранее сообщалось, что на Паралимпийские игры - 2018 продано 83,2 процента билетов. Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.