14:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Около 75 процентов билетов продано на Олимпийские игры


Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане реализовал около 75 процентов билетов на соревнования.

- По информации оргкомитета, сейчас продается около четырех тысяч билетов в день, то есть темпы продаж увеличились. Всего продано 75% билетов, - цитирует ТАСС директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса.

При этом ранее сообщалось, что на Паралимпийские игры - 2018 продано 83,2 процента билетов. Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4927591

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