NYT написал о том, как канадцы извинились перед Россией за оскорбление тренера

Канадский олимпийский комитет во главе с Эриком Майлсом принес извинения России за информацию об оскорблении тренера со стороны представителей канадской национальной команды.

– Это была обычная дискуссия, все в порядке, – цитирует NY Times Майлса. – Мы сказали: "Если что-то не так, то приносим извинения". Это эмоциональное время, на международной арене происходит много действий из-за проблемы с допингом. Я даже не знаю, кто это был – тренер, спортсмен, действительно ли он был из Канады. Мы этого даже не знаем.

Глава российской делегации в Пхенчхане первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что представители сборной Канады оскорбили одного из наших тренеров. О подробностях Поздняков распространяться не стал, но подчеркнул, что ему пришлось обратиться к своему канадскому коллеге. Канадская сторона принесла официальные извинения, а инцидент можно считать исчерпанным.

Россия vs Канада. Олимпийская война