16:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

NYT написал о том, как канадцы извинились перед Россией за оскорбление тренера

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Канадский олимпийский комитет во главе с Эриком Майлсом принес извинения России за информацию об оскорблении тренера со стороны представителей канадской национальной команды.

– Это была обычная дискуссия, все в порядке, – цитирует NY Times Майлса. – Мы сказали: "Если что-то не так, то приносим извинения". Это эмоциональное время, на международной арене происходит много действий из-за проблемы с допингом. Я даже не знаю, кто это был – тренер, спортсмен, действительно ли он был из Канады. Мы этого даже не знаем.

Глава российской делегации в Пхенчхане первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что представители сборной Канады оскорбили одного из наших тренеров. О подробностях Поздняков распространяться не стал, но подчеркнул, что ему пришлось обратиться к своему канадскому коллеге. Канадская сторона принесла официальные извинения, а инцидент можно считать исчерпанным.

Россия vs Канада. Олимпийская война

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

"NYT написал" - подсознательный пиетет и благоговение желтухи перед претендентами на пулитцеровскую премию скрыть нельзя ничем

16:50

gruzovik62

за нападки НА Россиян!!

16:42

gruzovik62

Надо тут же в башню бить за нападки Россиян!! По другому не понимают!! А так - поймут и заткнутся ублюдки!

16:42