15:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Новогодний Бах. Глава МОК объяснил, почему оставил Россию без флага и гимна

Президент МОК Томас БАХ. Фото AFP
Президент МОК Томас БАХ. Фото AFP
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Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что решение Международного олимпийского комитета по сборной России было сложным, но необходимым для борьбы с допинговыми нарушениями. В декабре исполком МОК принял решение дисквалифицировать ОКР после разбирательств и наказаний из-за масштабных нарушений антидопинговых правил на Играх-2014. Российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, получат возможность поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты из России", а в случае их побед будет звучать олимпийский гимн.

- В последние несколько недель МОК пришлось бороться с беспрецедентными нападками на целостность Олимпийских игр и спорта, - цитирует официальный сайт МОК новогоднее послание Баха. - Основываясь на выводах комиссии Шмида, изучавшей допинговую систему в России, исполком МОК вынужден был приостановить членство ОКР и создать возможность чистым спортсменам получить индивидуальный допуск к соревнованиям в Пхенчхане. После 17 месяцев кропотливой работы мы можем с уверенностью сказать, что все расследование шло должным образом. Это решение наказывает всех, кто несет ответственность за прошлые нарушения, и создает путь в будущее. Это было трудное решение, но оно необходимо для обеспечения целостности Олимпийских игр. Если все сделают правильные выводы, это сможет стать катализатором для более надежной антидопинговой системы под руководством ВАДА.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (5)
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bibik.i

Мда дело пиндосии, извиняюсь самой толерантной страны в мире, живёт и процветает в устах этого господина. На фото этот комнатный орёл зрит будущее олимпийского движения.

22:56

Петрович50

Мутко - ВЕЛИКИЙ !!!!!

20:10

Снежик

Россия как была с флагом и гимном, так и осталась. Это олимпийцы без оных

18:49

karlikf1

Неохота комментировать этот бред сивой кобылы: "Наказывать, ответственность, за прошлые нарушения, путь в будущее". Путь в будущее ему указывает дядюшка Сэм из Вашингтона, вот и вся философия, вся правда по этому вопросу. Американский прихвостень - вот он кто.

17:56

zyzx

Да вы все олимпийское движение в угоду политке про-ли. Что бабах,что предидущий катательсгоры на лыжах,даже в коврик у конуры собаки Самаранча не годитесь.

17:47