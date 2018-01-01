Новогодний Бах. Глава МОК объяснил, почему оставил Россию без флага и гимна

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что решение Международного олимпийского комитета по сборной России было сложным, но необходимым для борьбы с допинговыми нарушениями. В декабре исполком МОК принял решение дисквалифицировать ОКР после разбирательств и наказаний из-за масштабных нарушений антидопинговых правил на Играх-2014. Российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, получат возможность поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты из России", а в случае их побед будет звучать олимпийский гимн.
- В последние несколько недель МОК пришлось бороться с беспрецедентными нападками на целостность Олимпийских игр и спорта, - цитирует официальный сайт МОК новогоднее послание Баха. - Основываясь на выводах комиссии Шмида, изучавшей допинговую систему в России, исполком МОК вынужден был приостановить членство ОКР и создать возможность чистым спортсменам получить индивидуальный допуск к соревнованиям в Пхенчхане. После 17 месяцев кропотливой работы мы можем с уверенностью сказать, что все расследование шло должным образом. Это решение наказывает всех, кто несет ответственность за прошлые нарушения, и создает путь в будущее. Это было трудное решение, но оно необходимо для обеспечения целостности Олимпийских игр. Если все сделают правильные выводы, это сможет стать катализатором для более надежной антидопинговой системы под руководством ВАДА.
bibik.i
Мда дело пиндосии, извиняюсь самой толерантной страны в мире, живёт и процветает в устах этого господина. На фото этот комнатный орёл зрит будущее олимпийского движения.
22:56
Петрович50
Мутко - ВЕЛИКИЙ !!!!!
20:10
Снежик
Россия как была с флагом и гимном, так и осталась. Это олимпийцы без оных
18:49
karlikf1
Неохота комментировать этот бред сивой кобылы: "Наказывать, ответственность, за прошлые нарушения, путь в будущее". Путь в будущее ему указывает дядюшка Сэм из Вашингтона, вот и вся философия, вся правда по этому вопросу. Американский прихвостень - вот он кто.
17:56
zyzx
Да вы все олимпийское движение в угоду политке про-ли. Что бабах,что предидущий катательсгоры на лыжах,даже в коврик у конуры собаки Самаранча не годитесь.
17:47