Новогодний Бах. Глава МОК объяснил, почему оставил Россию без флага и гимна

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что решение Международного олимпийского комитета по сборной России было сложным, но необходимым для борьбы с допинговыми нарушениями. В декабре исполком МОК принял решение дисквалифицировать ОКР после разбирательств и наказаний из-за масштабных нарушений антидопинговых правил на Играх-2014. Российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, получат возможность поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты из России", а в случае их побед будет звучать олимпийский гимн.

- В последние несколько недель МОК пришлось бороться с беспрецедентными нападками на целостность Олимпийских игр и спорта, - цитирует официальный сайт МОК новогоднее послание Баха. - Основываясь на выводах комиссии Шмида, изучавшей допинговую систему в России, исполком МОК вынужден был приостановить членство ОКР и создать возможность чистым спортсменам получить индивидуальный допуск к соревнованиям в Пхенчхане. После 17 месяцев кропотливой работы мы можем с уверенностью сказать, что все расследование шло должным образом. Это решение наказывает всех, кто несет ответственность за прошлые нарушения, и создает путь в будущее. Это было трудное решение, но оно необходимо для обеспечения целостности Олимпийских игр. Если все сделают правильные выводы, это сможет стать катализатором для более надежной антидопинговой системы под руководством ВАДА.