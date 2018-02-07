Норвежцы привезли на Олимпиаду-2018 более 6 тысяч доз лекарств от астмы

Сборная Норвегии отправилась на Олимпийские игры-2018, взяв с собой свыше 6 тысяч доз противоастматических препаратов, утверждает NRK. По объему ввезенных в Корею медикаментов данного типа норвежцы опережают Финляндию, Швецию и Германию, причем первых двух они превосходят в десятки раз.
Издание утверждает, что в Пхенчхан норвежская делегация взяла 1800 доз симбикорта, по 1200 – атровента, альвеско и айромира (другое название - сальбутамол. - Прим. "СЭ"), а также 360 – вентолина.
Отметим, что во вторник, 6 февраля, журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс заявил о существовании в Норвегии системы употребления допинга, которая контролируется национальными федерациями по видам спорта.
Согласно прогнозу AP, именно Норвегия займет первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2018.
Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
ФанФаныч
Норвежские лыжники бегут через боль сквозь астму.
13:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
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12:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
О скелетах в шкафу они в срочном порядке начали строчить ,как только "веселые мишки" выдали инфу, а суньбдю попался на превышении дозировок, а финны и шведы стали катить бочку на норгов! Только тогда они стали об этом честные у-ха-ха сми об этом писать.
12:44
Zaborych
Выносить сор из избы, гадить там, где живёшь и многие другие поговорки. Это внутреннее дело и нечего лезть посторонним. Пусть толерасты у себя в опе ковыряются. Так нет же. В чужой интереснее. А вдруг - золотишко найдётся. Мы не приучены быть стукачами, в отличие от
12:37
rusfed 2.0
TUE - зло и дискредитируют идею fair play. Но обращаю внимание, что норвежские журналисты пишут о норвежских скелетах в шкафу. А за наших журналистов работает Зеппельт
12:31
NapoliFC
А будесонид как раз фигурирует в подозрениях на допинг у Легкова. За что его и отцепили.
12:26
NapoliFC
Симбикорт вообще стероидный препарат, ребята не стесняются. "Симбикорт содержит формотерол и будесонид... Будесонид – глюкокортикостероид, который после ингаляции оказывает быстрое (в течение нескольких часов) и дозозависимое противовоспалительное действие на дыхательные пути". То-есть ребятки его будут применять непосредственно перед гонками:)
12:23
Zaborych
Лет 10-12 назад, на курсах повышения квалификации в РГУФКСиТе, вёл лекцию на тему спортивной фармакологии уважаемый человек в мире спорта. Рассказал о случае когда сборную США сняли (в одном из видов) а СССР пропустили. В тоге наши взяли "золото". При том, что отрицательные анализы были идентичны. Просто америкосы решили "проехать" на статусе великой державы, а наши функционеры не по жадничали и заранее порешали с ВАДА)))
12:23
GerychZ ✯
shur - А может разрешить допинг всем принимать? /// Так он и разрешен для всех, главное у старых вадовских маразматиков справочку прикупи задорого и вперед в победам..) У пиндосов вон около 400 терапевтических исключений выдано в 2016 году, у России 22. А вообще в 2016 году было выдано 2175...
12:20
Щас спою
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ-ты дол..б украинский или либарст
12:17
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Джерри. Без Тома. ////Так уже делается. Например, фуфловый шампиньен Мо Фара, готовится в закрытой школе Салазара ,где по липовым справкам принимают гормоны щитовидной железы. Так что эндокринные заболевания уже давно используются в качестве прикрытия использования гормонов и схожих по эффекту веществ. Главное правильную справочку прикупить. Бройлер уыльямз не даст соврать.
12:15
HarryAngel
Ко мне вчера подбежал норвежский лыжник и крепко пожал руку "Как хорошо, что вы все делаете для чистых спортсменов!" (с) БАХ
12:10
Джерри. Без Тома.
Скоро помимо мнимых астматиков будут привозить мнимых диабетиков и под видом инсулина колоть стероиды.
12:08
Mississippi
Ай, какие молодцы! А ещё думаю, зачем же они так рьяно поддерживают наших отстранённых спортсменов?! Нет, я конечно и раньше знал, что у них астматик на астматике и астматиком погоняет, но чтобы целое бронхиальное войско прилетело...
12:07
Felix BARSA
Вот допингом затарились, а ГДЕ ЖЕ ХВАЛЕНЫЙ БОРЕЦ С ДОПИНГОМ товарищ БАХ, пора новую комиссию создать! Ах да, это же не из России ребята, так что пусть жрут допинг и берут ЛИПОВЫЕ МЕДАЛЬКИ!! Олимпийский флаг им в руки и еще кое куда... ПОЗОРИЩЕ, а не ОЛИМПИАДА!!!
12:07
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Точнее не в крови, это я все про анализы думал, а 800 мкг за 12 ч в виде ингаляций.
12:06
shur
А может разрешить допинг всем принимать? Пусть жрут, если о здоровье не беспокоятся, получая сиюминутную выгоду. И никаких проблем. И ВАДА не нужна.
12:04
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
Какие молодцы!!!!! Профессионально подходят к заботе о своём здоровье!!! Не то, что лош/ары из страны ОАР !!! Напьются и накурятся по молодухе всякой дряни, а потом бегают жалуются по различным судам....
11:54
Гаттузо Крут!!!!!!#!
NapoliFC ////Сальбутамол к сожалению пока разрешен(тем у кого есть липовый диагноз) и все подобные, но доза в последнее время была снижена в два раза с 1600 мкг, до 800 мкг в крови. По любому забавно. Хроники астматики норги едут на ОИ и везут литры допинга. Да здравствует чистый Олимпийский спорт! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяя////А там к сальбутамолу еще 3-4 препарата по ТИ в коктейль входят.
11:52
shpakЪ
Чот они рановато - ведь до паралимпийских игр еще далековато.
11:51
ну я
Потому что они не россияне...
11:50
NapoliFC
Как человек больной астмой выдерживает такую нагрузку не легкие? И почем нет никаких исследований или вопросов на эту тему?
11:47
Щас спою
Страна астматиков прямо
11:46
Frenja
Все очень просто. Еще в детстве мало-мальски подающему надежды начинающему спортсмену ставится "диагноз" астма, с которым он живет всю жизнь, будучи абсолютно здоровым. У нас так от армии детей отмазывали особо талантливые родители, а в Норвегии становятся олимпийскими чемпионами. И не придраться - "диагноз" прослеживается по всем документам с самого детства.
11:45
Джерри. Без Тома.
Ж(в)рут и не краснеют.
11:43
NapoliFC
Сальбутамол запрещен кстати, то есть они все по ТИ:)
11:43
NapoliFC
:))) Они приехали за победой
11:42
Джерри. Без Тома.
Вот для кого пора проводить альтернативные игры.
11:41