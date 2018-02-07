Норвежцы привезли на Олимпиаду-2018 более 6 тысяч доз лекарств от астмы

Сборная Норвегии отправилась на Олимпийские игры-2018, взяв с собой свыше 6 тысяч доз противоастматических препаратов, утверждает NRK. По объему ввезенных в Корею медикаментов данного типа норвежцы опережают Финляндию, Швецию и Германию, причем первых двух они превосходят в десятки раз.

Издание утверждает, что в Пхенчхан норвежская делегация взяла 1800 доз симбикорта, по 1200 – атровента, альвеско и айромира (другое название - сальбутамол. - Прим. "СЭ"), а также 360 – вентолина.

Отметим, что во вторник, 6 февраля, журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс заявил о существовании в Норвегии системы употребления допинга, которая контролируется национальными федерациями по видам спорта.

Согласно прогнозу AP, именно Норвегия займет первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2018.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.