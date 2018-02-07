11:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Норвежцы привезли на Олимпиаду-2018 более 6 тысяч доз лекарств от астмы

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AP отдает Норвегии безгоровочное первое место в общем зачете Олимпиады.AP: Норвегия выиграет Олимпиаду, Россия будет десятой

Сборная Норвегии отправилась на Олимпийские игры-2018, взяв с собой свыше 6 тысяч доз противоастматических препаратов, утверждает NRK. По объему ввезенных в Корею медикаментов данного типа норвежцы опережают Финляндию, Швецию и Германию, причем первых двух они превосходят в десятки раз.

Издание утверждает, что в Пхенчхан норвежская делегация взяла 1800 доз симбикорта, по 1200 – атровента, альвеско и айромира (другое название - сальбутамол. - Прим. "СЭ"), а также 360 – вентолина.

Отметим, что во вторник, 6 февраля, журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс заявил о существовании в Норвегии системы употребления допинга, которая контролируется национальными федерациями по видам спорта.

Согласно прогнозу AP, именно Норвегия займет первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2018.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (28)
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ФанФаныч

Норвежские лыжники бегут через боль сквозь астму.

13:23

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\\

12:44

Гаттузо Крут!!!!!!#!

О скелетах в шкафу они в срочном порядке начали строчить ,как только "веселые мишки" выдали инфу, а суньбдю попался на превышении дозировок, а финны и шведы стали катить бочку на норгов! Только тогда они стали об этом честные у-ха-ха сми об этом писать.

12:44

Zaborych

Выносить сор из избы, гадить там, где живёшь и многие другие поговорки. Это внутреннее дело и нечего лезть посторонним. Пусть толерасты у себя в опе ковыряются. Так нет же. В чужой интереснее. А вдруг - золотишко найдётся. Мы не приучены быть стукачами, в отличие от

12:37

rusfed 2.0

TUE - зло и дискредитируют идею fair play. Но обращаю внимание, что норвежские журналисты пишут о норвежских скелетах в шкафу. А за наших журналистов работает Зеппельт

12:31

NapoliFC

А будесонид как раз фигурирует в подозрениях на допинг у Легкова. За что его и отцепили.

12:26

NapoliFC

Симбикорт вообще стероидный препарат, ребята не стесняются. "Симбикорт содержит формотерол и будесонид... Будесонид – глюкокортикостероид, который после ингаляции оказывает быстрое (в течение нескольких часов) и дозозависимое противовоспалительное действие на дыхательные пути". То-есть ребятки его будут применять непосредственно перед гонками:)

12:23

Zaborych

Лет 10-12 назад, на курсах повышения квалификации в РГУФКСиТе, вёл лекцию на тему спортивной фармакологии уважаемый человек в мире спорта. Рассказал о случае когда сборную США сняли (в одном из видов) а СССР пропустили. В тоге наши взяли "золото". При том, что отрицательные анализы были идентичны. Просто америкосы решили "проехать" на статусе великой державы, а наши функционеры не по жадничали и заранее порешали с ВАДА)))

12:23

GerychZ ✯

shur - А может разрешить допинг всем принимать? /// Так он и разрешен для всех, главное у старых вадовских маразматиков справочку прикупи задорого и вперед в победам..) У пиндосов вон около 400 терапевтических исключений выдано в 2016 году, у России 22. А вообще в 2016 году было выдано 2175...

12:20

Щас спою

Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ-ты дол..б украинский или либарст

12:17

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Джерри. Без Тома. ////Так уже делается. Например, фуфловый шампиньен Мо Фара, готовится в закрытой школе Салазара ,где по липовым справкам принимают гормоны щитовидной железы. Так что эндокринные заболевания уже давно используются в качестве прикрытия использования гормонов и схожих по эффекту веществ. Главное правильную справочку прикупить. Бройлер уыльямз не даст соврать.

12:15

HarryAngel

Ко мне вчера подбежал норвежский лыжник и крепко пожал руку "Как хорошо, что вы все делаете для чистых спортсменов!" (с) БАХ

12:10

Джерри. Без Тома.

Скоро помимо мнимых астматиков будут привозить мнимых диабетиков и под видом инсулина колоть стероиды.

12:08

Mississippi

Ай, какие молодцы! А ещё думаю, зачем же они так рьяно поддерживают наших отстранённых спортсменов?! Нет, я конечно и раньше знал, что у них астматик на астматике и астматиком погоняет, но чтобы целое бронхиальное войско прилетело...

12:07

Felix BARSA

Вот допингом затарились, а ГДЕ ЖЕ ХВАЛЕНЫЙ БОРЕЦ С ДОПИНГОМ товарищ БАХ, пора новую комиссию создать! Ах да, это же не из России ребята, так что пусть жрут допинг и берут ЛИПОВЫЕ МЕДАЛЬКИ!! Олимпийский флаг им в руки и еще кое куда... ПОЗОРИЩЕ, а не ОЛИМПИАДА!!!

12:07

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Точнее не в крови, это я все про анализы думал, а 800 мкг за 12 ч в виде ингаляций.

12:06

shur

А может разрешить допинг всем принимать? Пусть жрут, если о здоровье не беспокоятся, получая сиюминутную выгоду. И никаких проблем. И ВАДА не нужна.

12:04

Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ

Какие молодцы!!!!! Профессионально подходят к заботе о своём здоровье!!! Не то, что лош/ары из страны ОАР !!! Напьются и накурятся по молодухе всякой дряни, а потом бегают жалуются по различным судам....

11:54

Гаттузо Крут!!!!!!#!

NapoliFC ////Сальбутамол к сожалению пока разрешен(тем у кого есть липовый диагноз) и все подобные, но доза в последнее время была снижена в два раза с 1600 мкг, до 800 мкг в крови. По любому забавно. Хроники астматики норги едут на ОИ и везут литры допинга. Да здравствует чистый Олимпийский спорт! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяя////А там к сальбутамолу еще 3-4 препарата по ТИ в коктейль входят.

11:52

shpakЪ

Чот они рановато - ведь до паралимпийских игр еще далековато.

11:51

ну я

Потому что они не россияне...

11:50

NapoliFC

Как человек больной астмой выдерживает такую нагрузку не легкие? И почем нет никаких исследований или вопросов на эту тему?

11:47

Щас спою

Страна астматиков прямо

11:46

Frenja

Все очень просто. Еще в детстве мало-мальски подающему надежды начинающему спортсмену ставится "диагноз" астма, с которым он живет всю жизнь, будучи абсолютно здоровым. У нас так от армии детей отмазывали особо талантливые родители, а в Норвегии становятся олимпийскими чемпионами. И не придраться - "диагноз" прослеживается по всем документам с самого детства.

11:45

Джерри. Без Тома.

Ж(в)рут и не краснеют.

11:43

NapoliFC

Сальбутамол запрещен кстати, то есть они все по ТИ:)

11:43

NapoliFC

:))) Они приехали за победой

11:42

Джерри. Без Тома.

Вот для кого пора проводить альтернативные игры.

11:41