16:39 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Норвегия установила рекорд страны по медалям на Олимпиаде

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Сборная Норвегии установила рекорд страны по общему числу медалей на одной Олимпиаде. Благодаря золоту конькобежца Лоренца Ховарда в беге на 500 м норвежцы довели число наград на Играх-2018 в Пхенчхане до 27 (10 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых). Предыдущий их рекорд составлял 26 медалей (Игры-1994 и 2014). 

Абсолютное лидерство по общему числу медалей - у сборной США. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере американы завоевали 37 наград (9 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых), причем в медальном зачете стали только третьими.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Кстати, вторые немцы, а они привезли препаратов против астмы на втором месте по количеству после грязных норгов, правда в три раза меньше, но второе держат заслуженно, что там, что сям. Да здравствуют ПАГ- политические астматические игрища! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

18:44 19 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. ОИ докатились, да уже закатились за последнюю черту , когда лучшей сборной становится сборная больных хроников ,которые без пшиков просто задыхаются и могут подохнуть. Позор!

18:39 19 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот только 3/4 медалей гнусных норгов идет в зачет ОИ для больных и инвалидов.

18:38 19 февраля

merniloskut

Дело астматиков живёт и побеждает!

17:50 19 февраля

shpasic

скоро и до них очередь дойдёт, а то немцы уже недовольные ходят.

16:57 19 февраля

WildCat-2k

Ну тк! Столько сальбутамола то привезти! Зря что-ли?!

16:43 19 февраля

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