Норвегия установила рекорд страны по медалям на Олимпиаде

Сборная Норвегии установила рекорд страны по общему числу медалей на одной Олимпиаде. Благодаря золоту конькобежца Лоренца Ховарда в беге на 500 м норвежцы довели число наград на Играх-2018 в Пхенчхане до 27 (10 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых). Предыдущий их рекорд составлял 26 медалей (Игры-1994 и 2014).

Абсолютное лидерство по общему числу медалей - у сборной США. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере американы завоевали 37 наград (9 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых), причем в медальном зачете стали только третьими.