Норвегия установила рекорд страны по медалям на Олимпиаде

Сборная Норвегии установила рекорд страны по общему числу медалей на одной Олимпиаде. Благодаря золоту конькобежца Лоренца Ховарда в беге на 500 м норвежцы довели число наград на Играх-2018 в Пхенчхане до 27 (10 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых). Предыдущий их рекорд составлял 26 медалей (Игры-1994 и 2014).
Абсолютное лидерство по общему числу медалей - у сборной США. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере американы завоевали 37 наград (9 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых), причем в медальном зачете стали только третьими.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Кстати, вторые немцы, а они привезли препаратов против астмы на втором месте по количеству после грязных норгов, правда в три раза меньше, но второе держат заслуженно, что там, что сям. Да здравствуют ПАГ- политические астматические игрища! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
18:44 19 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. ОИ докатились, да уже закатились за последнюю черту , когда лучшей сборной становится сборная больных хроников ,которые без пшиков просто задыхаются и могут подохнуть. Позор!
18:39 19 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вот только 3/4 медалей гнусных норгов идет в зачет ОИ для больных и инвалидов.
18:38 19 февраля
merniloskut
Дело астматиков живёт и побеждает!
17:50 19 февраля
shpasic
скоро и до них очередь дойдёт, а то немцы уже недовольные ходят.
16:57 19 февраля
WildCat-2k
Ну тк! Столько сальбутамола то привезти! Зря что-ли?!
16:43 19 февраля