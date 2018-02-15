18:18 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Норвегия сократила отставание от Германии в медальном зачете Олимпиады. Россия - уже 15-я

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Пятый соревновательный день Олимпиады-2018 успешнее всего сложился для Норвегии. Скандинавы завоевали три золотых медали: биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку, лыжница Рагнхиль Хага победила также в индивидуальной гонке, а горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль стал победителем в скоростном спуске. Вторым стал его соотечественник Хьетиль Янсруд. Еще одно серебро Норвегии принесла горнолыжница Рагнхиль Мовинкель в гигантском слаломе, а лыжница Марит Бьорген взяла бронзу в индивидуальной гонке. 

Лидирует в общем зачете Германия, которая сегодня увеличила количество золотых медалей до 9. 

Для сборной России сегодняшний день завершился без медалей. В активе россиян по-прежнему одно серебро и четыре бронзы, в медальном зачете они идут на 15-м месте.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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MVD1969

Россия вне зачета.

23:26 15 февраля

человек за футбол

а ведь большинство россиян было за то чтобы не ехали остатки нашей сборной на олимпиаду....я понимаю что бойкот не прошел бы и Россию лишили бы права выступать на следующей олимпиаде но ведь были варианты и без бойкота...Идиоты кричали что мы все равно всех порвем, что те кто поедет возьмут все золото за тех кто не поехал и тому подобная чушь лилась со всех экранов и звучала из всех динамиков....А ведь можно было просто подать заявки на молодежь, просто на совсем молодых спортсменов, на тех кто совсем молодой и послать туда молодежную сборную в количестве 169 человек. А теперь реальный позор....теперь у нашей почти лишенной лидеров но взрослой сборной будет одна золотая медаль Медведевой или Загитовой и все.....теперь сборная России закончит эти игры на хрен знает каком месте - даже прогнозировать не хочется....у большинства наших граждан и так радостей в жизни с гулькин хрен так нам еще и такого позора для народа не хватало...Вот скажите мне что мы приобрели....я не о материальных ценностях естественно...с этой поездкой наших спортсменов в Корею? Кому и что мы доказали? Понятно всем что давят Россию из-за нашей серьезной и самостоятельной внешней политики...но зачем было их посылать? за позором? и если спортсмен хочет поехать и это его желание то мне понятно - взрослые люди все таки....но тогда пусть сами себе все организовывают, оплачивают и выступают под белым флагом "белым" вдумайтесь белым и пусть себе выступают за ОАР а к России не имеют никакого отношения...сколько можно фамильярничать и жалеть бедных спортсменов? ...они ведь если не в тройках лучших а например в десятке то зарплату от государства, жилье от государства и образование от государства или от родителей получают так почему они позволяют себе выступать под белым флагом и говорить что они русские...какие они русские под белым флагом? настоящие русские никогда не подняли бы над головой белый флаг...

20:06 15 февраля

Felix BARSA

По барабану, медальный зачет пусть Бах смотрит вместе со своими друзьями из АСТМАТИЧЕСКОЙ НОРВЕГИИ и Германии с ее полуразрешенным допингом...

19:32 15 февраля

Джон....Сильвер

Ну да, еще 15-ая. Пока еще можно насладиться таким высоким местом

18:54 15 февраля

shpasic

fanatold, да какая разница!))))

18:24 15 февраля

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