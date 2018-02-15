Норвегия сократила отставание от Германии в медальном зачете Олимпиады. Россия - уже 15-я

Пятый соревновательный день Олимпиады-2018 успешнее всего сложился для Норвегии. Скандинавы завоевали три золотых медали: биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку, лыжница Рагнхиль Хага победила также в индивидуальной гонке, а горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль стал победителем в скоростном спуске. Вторым стал его соотечественник Хьетиль Янсруд. Еще одно серебро Норвегии принесла горнолыжница Рагнхиль Мовинкель в гигантском слаломе, а лыжница Марит Бьорген взяла бронзу в индивидуальной гонке.

Лидирует в общем зачете Германия, которая сегодня увеличила количество золотых медалей до 9.

Для сборной России сегодняшний день завершился без медалей. В активе россиян по-прежнему одно серебро и четыре бронзы, в медальном зачете они идут на 15-м месте.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018