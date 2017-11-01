Норвегия рассчитывает на 30 медалей на Олимпиаде-2018

Глава НОК Норвегии Туре Эвребе озвучил медальный план страны на Олимпиаду-2018. Он рассчитывает, что Норвегия займет место в тройке лучших стран в медальном зачете.

– Это означает, что нам нужно взять 30 медалей, – цитирует TV2 Эвребе. – Мы работаем над этим. Из них, наверное, десять медалей должны быть золотыми. Это большой вызов. На Олимпиаде много стран с большими амбициями. Мы видим, что все больше сборных относятся серьезно к этому турниру. Конкуренция растет.