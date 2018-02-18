Норвегия повторила медальный рекорд Лиллехаммера

Норвежские спортсмены сегодня завоевали 4 медали на Олимпиаде-2018 и вышли в лидеры общего зачета, опередив Германию. На счету Норвегии 26 медалей - 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых.

Тем самым команда повторила свой медальный рекорд. Ранее норвежцы брали 26 наград на Играх 1994 года в Лиллехаммере.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018