Норвегия повторила медальный рекорд Лиллехаммера

Норвежские спортсмены сегодня завоевали 4 медали на Олимпиаде-2018 и вышли в лидеры общего зачета, опередив Германию. На счету Норвегии 26 медалей - 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых.
Тем самым команда повторила свой медальный рекорд. Ранее норвежцы брали 26 наград на Играх 1994 года в Лиллехаммере.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37 18 февраля
Kurt
Отними у астматиков лыжи (ну и биатлон) а у нидерландцев (интересно их так кто-нибудь называет)))) коньки, и сколько у них будет по остальным дисциплинам медалей??
20:24 18 февраля
Lennon
Эти астматики только и могут побеждать в 2 видах спорта!
19:30 18 февраля
NapoliFC
Что стероиды от астмы делают чудесные! Прямо приятно смотреть.
18:45 18 февраля