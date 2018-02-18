18:35 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Норвегия повторила медальный рекорд Лиллехаммера

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Норвежские спортсмены сегодня завоевали 4 медали на Олимпиаде-2018 и вышли в лидеры общего зачета, опередив Германию. На счету Норвегии 26 медалей - 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых.

Тем самым команда повторила свой медальный рекорд. Ранее норвежцы брали 26 наград на Играх 1994 года в Лиллехаммере.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:37 18 февраля

Kurt

Отними у астматиков лыжи (ну и биатлон) а у нидерландцев (интересно их так кто-нибудь называет)))) коньки, и сколько у них будет по остальным дисциплинам медалей??

20:24 18 февраля

Lennon

Эти астматики только и могут побеждать в 2 видах спорта!

19:30 18 февраля

NapoliFC

Что стероиды от астмы делают чудесные! Прямо приятно смотреть.

18:45 18 февраля

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