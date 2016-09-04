18:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Норвегия победила Францию и пробилась на Олимпиаду

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Сборная Норвегии в матче олимпийской квалификации победила сборную Франции – 2:1. Решающую шайбу забросил защитник Маттиас Нерстебе. Таким образом, сборная Норвегии завоевала право на участие в Олимпийских играх-2018.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zhenka20021981

Сборная Норвегии в матче олимпийской квалификации победила сборную Франции – 2:1. Решающую шайбу забросил защитник Маттиас Нерстебе. Таким образом, сборная Финляндии завоевала право на участие в Олимпийских играх-2018.

18:59

чайник вина

Это серьёзная заявка на победу :) . Неплохо себе финны устроились.

18:45

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