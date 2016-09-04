Норвегия победила Францию и пробилась на Олимпиаду

Сборная Норвегии в матче олимпийской квалификации победила сборную Франции – 2:1. Решающую шайбу забросил защитник Маттиас Нерстебе. Таким образом, сборная Норвегии завоевала право на участие в Олимпийских играх-2018.
Сборная Норвегии в матче олимпийской квалификации победила сборную Франции – 2:1. Решающую шайбу забросил защитник Маттиас Нерстебе. Таким образом, сборная Норвегии завоевала право на участие в Олимпийских играх-2018.
zhenka20021981
Сборная Норвегии в матче олимпийской квалификации победила сборную Франции – 2:1. Решающую шайбу забросил защитник Маттиас Нерстебе. Таким образом, сборная Финляндии завоевала право на участие в Олимпийских играх-2018.
18:59
чайник вина
Это серьёзная заявка на победу :) . Неплохо себе финны устроились.
18:45