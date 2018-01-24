Нортуг не выступит на Олимпиаде-2018

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018, сообщает NRK. Напомним, что 32-летний лыжник является 13-кратным чемпионом мира, также на его счету серебро и три бронзы Игр.
Ранее сообщалось, что Нортуг пропустил последние старты из-за парагриппа. Болезнь помешала ему выступить на чемпионате Норвегии, и он не отобрался в сборную по спортивному принципу. Тренерский штаб изначально планировал включить его в команду.
shpasic
дома у Шипулина?
17:17
maxcds
Он будет сидеть на диване с российским флагом
17:11
shpasic
удивительное совпадение - допинг контроль усилили, и внезапно Нортуг, Бьорндален и Коукалова не едут на Олимпиаду, бгг))
17:06