17:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Нортуг не выступит на Олимпиаде-2018

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Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018, сообщает NRK. Напомним, что 32-летний лыжник является 13-кратным чемпионом мира, также на его счету серебро и три бронзы Игр.

Ранее сообщалось, что Нортуг пропустил последние старты из-за парагриппа. Болезнь помешала ему выступить на чемпионате Норвегии, и он не отобрался в сборную по спортивному принципу. Тренерский штаб изначально планировал включить его в команду.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

дома у Шипулина?

17:17

maxcds

Он будет сидеть на диване с российским флагом

17:11

shpasic

удивительное совпадение - допинг контроль усилили, и внезапно Нортуг, Бьорндален и Коукалова не едут на Олимпиаду, бгг))

17:06