Нортуг не выступит на Олимпиаде-2018

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018, сообщает NRK. Напомним, что 32-летний лыжник является 13-кратным чемпионом мира, также на его счету серебро и три бронзы Игр.

Ранее сообщалось, что Нортуг пропустил последние старты из-за парагриппа. Болезнь помешала ему выступить на чемпионате Норвегии, и он не отобрался в сборную по спортивному принципу. Тренерский штаб изначально планировал включить его в команду.