НОК Норвегии будет сообщать МОК об использовании терапевтических исключений на Олимпиаде-2018

Руководитель медицинской службы сборной Норвегии на Олимпиаде-2018 Мона Кьельдсберг отметила, что НОК Норвегии принял решение сообщать МОК об использовании спортсменами терапевтических исключений (TUE).

– В отличие от остальных, мы решили быть полностью открытыми относительно того, какие препараты мы принимаем, но при этом мы будем сохранять конфиденциальность спортсменов, – цитирует TV2 Кельдсберг. – На Игры-2018 мы взяли с собой два вида кортизона (Селестон и Кенакорт-Т). Эти препараты применяются в случае серьезной травмы или заболевания. Кортизон можно использовать при воспалении сухожилий и суставов и разрешается использовать в соревнованиях, если заранее была отправлена заявка на получение TUE.

Во время Игр требуется сообщать в МОК обо всех инъекциях, в том числе о тех, которые не требуют TUE. На данный момент ни один из норвежских спортсменов не получал кортизон во время Игр, у нас не было заявок на получение TUE в Пхенчхане.

Напомним, что ранее двукратная чемпионка Олимпийских игр-2018 Рагнхиль Хага ответила на публикацию "СЭ" под заголовком "Золото в лыжах выиграла астматик. И это законно". По словам спортсменки, ей печально слышать подобные слова в адрес норвежских спортсменов.

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