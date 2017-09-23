НОК Франции не рассматривает возможности пропуска Олимпиады-2018

Президент НОК Франции Дени Масселья отрицает возможность отсутствия французской сборной на Олимпиаде-2018. Ранее некоторые политические деятели и чиновники во Франции заявляли, что Франция может пропустить Игры в Пхенчхане из-за проблем с безопасностью.

– Если Игры состоятся, я не могу представить, что Франция их пропустит, – цитирует AFP Масселью. – Если Игры состоятся, это означает, что все компетентные органы уверены в том, что безопасность будет гарантирована.

Масселья уверен, что напряженные отношения Кореи с КНДР не скажутся на безопасности спортсменов в Пхенчхане, который примет Олимпиаду с 9 по 25 февраля 2018 года.