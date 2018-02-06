Николай Валуев: "Слова Паунда на сессии МОК? Меня не удивляют заявления бывших чиновников"

Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев отметил, что слова бывшего главы ВАДА Ричарда Паунда о том, что Россию стоит вернуть в олимпийскую семью, но на их условиях, не стали для него неожиданностью. При этом он подчеркнул, что 168 российских атлетов, которые поедут на Игры, это небольшое количество.
– На прошедшей сессии МОК Паунд призвал вернуть нашу страну в Олимпийскую семью, но на их условиях. Как вам такое заявление?
– Меня вообще не удивляют заявления бывших чиновников. Они постоянно делают достаточно адекватные заявления, которые они себе не позволяли, когда находились у руля своих бывших структур, – сказал Валуев. – Для меня такое заявление не является неожиданностью.
– Президент МОК Томас Бах назвал привилегией то, что в Пхенчхан едут 168 наших атлетов. Как вам такое заявление?
– Он считает это слишком много? Это известный ход. Назвать на рынке стоимость арбуза сто рублей, а потом спускаться до истинной стоимости. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Джин_SM(v3)
ну я/// что именно нужно ему сказать?что ему лучше бы заниматься тем, что он умеет лучше всего, а не просиживать место только для того, что бы кто-то не такой лояльный бы его занял?!Боксёр?!Чемпион?!Иди и воспитывай боксёров-чемпионов, а не дырки затыкай. Только вот боюсь, не дойдёт это до него.
12:55
ну я
Джин_SM(v3) А то, что бывший боксер ныне член исполкома Федерации хоккея с мячом, ну и депутут это не удивляет, нет? 11:52 А ты ему это в лицо скажи... Хотя Коля добрый, он убогих бить не будет...
11:57
Несвин
Коля, ты бы съездил, поговорил бы с этим Паундом по душам, с глазу на глаз.
11:57
Джин_SM(v3)
А то, что бывший боксер ныне член исполкома Федерации хоккея с мячом, ну и депутут это не удивляет, нет?
11:52