Николай Валуев: "Слова Паунда на сессии МОК? Меня не удивляют заявления бывших чиновников"

Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев отметил, что слова бывшего главы ВАДА Ричарда Паунда о том, что Россию стоит вернуть в олимпийскую семью, но на их условиях, не стали для него неожиданностью. При этом он подчеркнул, что 168 российских атлетов, которые поедут на Игры, это небольшое количество.

– На прошедшей сессии МОК Паунд призвал вернуть нашу страну в Олимпийскую семью, но на их условиях. Как вам такое заявление?

– Меня вообще не удивляют заявления бывших чиновников. Они постоянно делают достаточно адекватные заявления, которые они себе не позволяли, когда находились у руля своих бывших структур, – сказал Валуев. – Для меня такое заявление не является неожиданностью.

– Президент МОК Томас Бах назвал привилегией то, что в Пхенчхан едут 168 наших атлетов. Как вам такое заявление?

– Он считает это слишком много? Это известный ход. Назвать на рынке стоимость арбуза сто рублей, а потом спускаться до истинной стоимости. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)