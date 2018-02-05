08:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Николай Валуев: "Решение МОК - крах олимпизма"


Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома федерации хоккея с мячом России Николай Валуев назвал крахом олимпизма решение МОК о недопуске 15 россиян, оправданных CAS, на Олимпиаду в Пхенчхане.

- МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 россиян, оправданных CAS. Ну что ж, МОК свой выбор сделал, тем самым расставив точки над "i". Кстати помогли последним сомневающимся понять истинную причину таких решений. Это крах олимпизма, - написал Валуев в Твиттере.

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